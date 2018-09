Marsh & McLennan acquiert Jardine Lloyd Thompson pour 4,8 mds d'euros

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--La société américaine Marsh & McLennan a conclu un accord en vue d'acquérir la britannique Jardine Lloyd Thompson Group pour un montant de 4,3 milliards de livres sterling (4,8 milliards d'euros), une opération qui donnera naissance à un courtier en assurances d'envergure mondiale réalisant un chiffre d'affaires annuel de 17 milliards de dollars.

Cette acquisition permettra à Marsh & McLennan de bénéficier de l'exposition de Jardine Lloyd Thompson aux marchés émergents à forte croissance et intervient dans un contexte de consolidation du secteur de l'assurance.

En réaction à cette annonce, le titre Jardine Lloyd Thomson bondit de 30,7% à 1.872 pence mardi à la Bourse de Londres.

Cette transaction est l'une des plus importantes réalisées dans le secteur du courtage en assurances depuis le rapprochement de 18 milliards de dollars entre Willis Group et Towers Watson & Co. en 2015. Plusieurs grosses transactions ont été annoncées depuis le début de l'année, tandis que les assureurs se retrouvent confrontés à de nouvelles exigences réglementaires, à des baisses de prix et à un changement de comportement de la part des consommateurs.

Marsh & McLennan a indiqué que son chiffre d'affaires devrait augmenter à environ 17 milliards de dollars après la transaction, contre 14 milliards de dollars actuellement. L'opération devrait se traduire par des économies de coûts annuelles de 250 millions de dollars au cours des trois prochaines années.

Marsh & McLennan a déclaré s'attendre à réduire de 2% à 5% l'ensemble des effectifs des deux groupes, toutes zones géographiques confondues. Les coûts exceptionnels d'intégration sont estimés à 375 millions de dollars.

Les administrateurs indépendants de Jardine Lloyd Thompson recommandent aux actionnaires d'approuver cette transaction.

Marsh & McLennan a reçu un engagement de soutien à l'opération de la part de Jardine Matheson Holdings, qui détient une participation de 40% dans Jardine Lloyd Thompson. Dans un communiqué séparé, Jardine Matheson a déclaré qu'il recevrait un produit net de cession de 1,7 milliard de livres.

L'opération devrait être finalisée au printemps 2019, sous réserve de l'obtention du feu vert des actionnaires et des autorisations réglementaires nécessaires.

A l'issue de la transaction, le directeur général de Jardine Lloyd Thompson, Dominic Burke, rejoindra Marsh & McLennan en tant que vice-président et siégera à son comité exécutif.

-Philip Georgiadis et Adam Clark, The Wall Street Journal (Version française Maylis Jouaret) ed: VLV

