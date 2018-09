Marsh & McLennan rachète Jardine Lloyd Thompson pour 4,3 mrd GBP

Londres (awp/afp) - Le groupe américain de gestion des risques Marsh & McLennan a annoncé mardi le rachat du britannique Jardine Lloyd Thompson, spécialiste du courtage en assurances, pour 4,3 milliards de livres (4,8 milliards d'euros).

L'américain, qui possède notamment le cabinet Mercer, propose 19,15 livres en numéraire pour chaque action du britannique, soit une prime de près de 34% par rapport au cours de clôture de lundi, selon un communiqué publié à la Bourse de Londres.

Marsh & McLennan compte boucler la transaction au printemps 2019 une fois obtenu le feu vert de différentes autorités réglementaires.

Il précise que cette opération est cohérente avec sa stratégie de devenir un groupe mondial capable de proposer toute une série de services à ses clients.

En mettant la main sur Jardine Lloyd Thompson, le groupe américain va notamment être plus fort sur des marchés à forte croissance en Asie et en Amérique latine, ainsi que dans le secteur de la réassurance et des retraites. Son chiffre d'affaires va augmenter mécaniquement pour atteindre 17 milliards de dollars, précise-t-il.

L'américain explique toutefois qu'il a identifié quelques domaines où il pourra réaliser des économies notamment dans des fonctions administratives et s'attend de ce fait à des réductions d'effectifs entre 2% et 5% du total des deux entreprises combinées, soit jusqu'à 3.750 emplois.

Marsh & McLennan est un mastodonte côté à New York, connu notamment pour posséder les cabinets de recherche Mercer et Oliver Wyman.

Il possède environ 65.000 employés dans 130 pays, alors que le britannique en compte 10.000 dans 40 pays.

afp/jh