Mercer : fera l’acquisition des activités de consultation en investissement et en placements alternatifs et de gestion de patrimoine de Pavilion Corporation Financière

La transaction vise à compléter l’offre existante de Mercer en consultation en investissement et en placements alternatifs ainsi qu’en gestion de patrimoine

Mercer, chef de file mondial en matière de consultation qui aide les entreprises du monde entier à améliorer la santé, la prospérité et la carrière de leurs employés, et filiale en propriété exclusive de Marsh & McLennan Companies (symbole MMC à la Bourse de New York), a signé une entente définitive visant à acquérir les activités de consultation en investissement, en placements alternatifs et en gestion de patrimoine de Pavilion Corporation Financière (collectivement, « Pavilion »). Pavilion est une société diversifiée de services mondiaux d’investissement dont le siège social est situé à Winnipeg. Elle compte environ 300 employés ainsi que des bureaux partout en Amérique du Nord, à Londres et à Singapour.

Pavilion est un chef de file bien établi au sein du marché et compte sur une équipe de dirigeants expérimentés et talentueux pour soutenir ses solides capacités en consultation et en recherche, tout particulièrement sur les catégories d’actifs non traditionnels. Aux États-Unis, Pavilion est une société de premier plan spécialisée dans les secteurs des régimes à cotisations déterminées, des fonds de dotation et des fondations, des soins de santé et de l’assurance. Au Canada, Pavilion dispose d’une importante présence dans le secteur de la gestion privée de patrimoine.

« Avec le lancement de solutions novatrices comme Mercer Avenir Plus ainsi que l’acquisition de Pavilion, notre offre en régimes de retraite et en placement continue de croître et devient de plus en plus sophistiquée alors que nous nous concentrons à fournir des résultats optimaux à un plus large éventail d’investisseurs, indique Jean-Philippe Provost, responsable du domaine Avoirs de Mercer au Canada. Cette acquisition permettra à nos conseillers de s’inspirer des pratiques exemplaires dans notre industrie et de fournir des résultats optimaux à nos clients. »

En juin 2017, Pavilion s’est classée13e en termes d’actifs sous consultation à l’échelle mondiale (685 milliards de dollars américains)1. Au cours des trois dernières années, elle s’est vue décernée le titre Greenwich Quality Leader (champion de la qualité) pour ses activités de consultation en placements traditionnels2.

« En quelques années seulement, nous avons mis sur pied l’une des meilleures équipes en consultation dans notre secteur. Notre équipe possède une solide expertise dans des domaines spécialisés comme les placements alternatifs, la consultation auprès des organismes sans but lucratif du domaine des soins de santé et la consultation en régime de retraite, en ayant pour objectif d’appuyer les besoins en évolution de nos clients, indique Daniel Friedman, président et chef de la direction de Pavilion Corporation Financière. La combinaison de notre créativité et de nos connaissances aux ressources en recherche de Mercer à l’échelle mondiale rehausseront les capacités de notre équipe afin de mieux servir nos clients dans tout l’éventail des services-conseils et des services délégués. »

En tant que partie intégrante de Mercer, les clients de Pavilion auront accès aux capacités de premier plan de la Société en recherche mondiale stratégique et sur les gestionnaires, ainsi qu’à ses capacités de chef de file en placement, notamment en gestion déléguée des placements et en distribution numérique. En parallèle, ils continueront d’avoir accès à des services-conseils stratégiques personnalisés de la part de conseillers spécialisés.

Cette transaction est assujettie aux conditions de clôture courantes, notamment aux approbations réglementaires et des actionnaires, et devrait se conclure au quatrième trimestre.

1 Source : Pensions & Investments Research Center, 30 juin 2017.

2 Source : Classement 2017 des conseillers en placements de Greenwich Association; https://www.greenwich.com/asset-management/consultants-help-institutions-prep-shift-market-environment#

À PROPOS DE MERCER

Mercer offre des services-conseils et des solutions axées sur la technologie qui aident les organisations à répondre aux besoins changeants de leur main-d’œuvre dans les domaines Santé, Avoirs et Carrière. La Société compte plus de 23 000 employés répartis dans 44 pays et elle exerce ses activités dans plus de 130 pays. Elle est une filiale en propriété exclusive de Marsh & McLennan Companies (symbole MMC à la Bourse de New York), la plus importante société de services professionnels d’envergure mondiale dans les domaines du risque, de la stratégie et du capital humain. Forte d’un effectif mondial de quelque 65 000 employés et d’un chiffre d’affaires annuel de plus de 14 milliards de dollars ainsi que de ses sociétés-conseils de premier ordre, soit Marsh, Guy Carpenter et Oliver Wyman, Marsh & McLennan aide ses clients à naviguer dans un environnement de plus en plus dynamique et complexe. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.mercer.ca. Suivez Mercer sur Twitter @MercerCanada.

À propos de Pavilion Corporation Financière et de ses filiales

Fondée en 2006, Pavilion Corporation Financière est une société de services d’investissement appartenant à ses employés, qui offre des conseils et des services de mise en œuvre à des investisseurs institutionnels et autres. Par l’entremise de ses filiales, Pavilion propose une gamme complète de services intégrés, notamment des services-conseils de gestion discrétionnaire et non-discrétionnaire en placements traditionnels et alternatifs ainsi qu’en gestion de patrimoine. Pavilion Groupe Conseils® offre des services-conseils en placement et en prestations de retraite ainsi que des solutions de mises en œuvre ou de gestion discrétionnaire aux répondants de régimes des secteurs privé et public (régimes PD et régimes CD), aux systèmes de soins de santé sans but lucratif, aux fonds de dotation et aux fondations universitaires et aux bureaux de gestion de patrimoine. Pavilion Groupe Conseils est une marque déposée de Pavilion Corporation Financière utilisée sous licence par Pavilion Advisory Group Inc. aux États-Unis et par Pavilion Groupe Conseils Ltée. au Canada. Pavilion Groupe Placements Alternatifs® offre des services-conseils en placement pour l’ensemble des catégories d’actifs non traditionnels, notamment les placements privés, le crédit privé, les actifs réels et les fonds de couverture. Pavilion Groupe Placements Alternatifs est une marque déposée de Pavilion Corporation Financière utilisée sous licence par Pavilion Alternatives Group, LLC aux États-Unix, Pavilion Alternatives Group Limited au Royaume-Uni, Pavilion Alternatives Group (Singapore) Pte Ltd. et Pavilion Groupe Conseils Ltée. au Canada. Pour de plus amples renseigements, visitez le www.pavilioncorp.com. Pavilion Maison de placements, une division de Pavilion Groupe Conseils Ltée., fournit des services de gestion de patrimoine de qualité institutionnelle entièrement intégrés aux propriétaires d’entreprises, aux familles et à d’autres investisseurs.

