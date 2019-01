Maruti Suzuki India : Objectifs manqués et titre en berne

25/01/2019 | 15:10

Le principal constructeur automobile indien a enregistré un bénéfice inférieur aux prévisions pour le troisième trimestre. Les actions sont sur un plus bas de 21 mois.



Ces mauvais résultats surviennent un mois après que Maruti Suzuki a averti qu'il aurait du mal à atteindre une croissance à deux chiffres de ses ventes, en parallèle d'une hausse tarifaire pour intégrer l'inflation du coût des matières premières.



Les ventes des constructeurs automobiles indiens ont diminué au cours des derniers mois, en raison de la hausse des prix des matières premières, de la dépréciation de la roupie et de la faiblesse de la demande. Le bénéfice a chuté de 17,2% à 14,89 milliards de roupies (209,65 millions de dollars) au cours du trimestre clôturé le 31 décembre 2018, alors que le consensus Refinitiv s'établissait à 17,44 milliards de roupies. La filiale de Suzuki a écoulé 428 643 véhicules sur le trimestre, soit 0,6% de moins qu'un an auparavant. Les problématiques de l'inflation des coûts et d'une demande médiocre devraient continuer à dominer le marché, redoute le management.