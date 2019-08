MARVELL TECHNOLOGY : les perspectives déçoivent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fabricant de semi-conducteurs pour le stockage informatique et les télécoms Marvell Technology a présenté des perspectives inférieures aux attentes. Au troisième trimestre, clos début novembre, il vise un bénéfice par action situé entre 15 et 19 cents, à comparer avec un consensus de 21 cents. Le chiffre d'affaires est pour sa part attendu à 660 millions de dollars, plus ou moins 3% alors que Wall Street vise 697,6 millions de dollars." Au cours de notre troisième trimestre, nous faisons face à une détérioration de l'environnement macroéconomique ainsi qu'à l'impact continu des restrictions actuelles sur les livraisons à Huawei, compensé par une stabilisation de l'activité de stockage et les premières livraisons de production de nos solutions 5G plus tôt que prévu, " a déclaré le PSF, Matt Murphy.Au deuxième trimestre, clos début août, le groupe a essuyé une perte nette de 57 millions de dollars (9 cents par action), à comparer avec une perte nette de 6,76 millions de dollars, soit - 1 cent par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 16 cents, soit un cent de mieux que les attentes. Le chiffre d'affaires a reculé de 1,3% à 657 millions de dollars, passant sous les anticipations du marché : 652,1millions de dollars.