MARVELL devient un promoteur fondateur de NAV Alliance

L’alliance de réseautage pour véhicules autonomes (Networking for Autonomous Vehicles, NAV), a annoncé aujourd’hui que Marvell rejoignait la NAV Alliance en tant que promoteur suite à la finalisation de sa récente acquisition d’Aquantia Corp. La NAV Alliance réunit des fabricants et des fournisseurs de technologie automobiles de premier plan afin de créer un écosystème pour le développement de l’infrastructure réseau embarquée de prochaine génération. Marvell est un chef de file de l’industrie dans l’espace de la connectivité Ethernet automobile.La société rejoint 14 autres chefs de file du secteur pour déployer l'avenir des véhicules automobiles y compris ses membres fondateurs Bosch, Continental, NVIDIA et Volkswagen.