Marvell Technology : est désormais un promoteur fondateur de NAV Alliance

L’alliance de réseautage pour véhicules autonomes (Networking for Autonomous Vehicles, NAV), a annoncé aujourd’hui que Marvell (NASDAQ : MRVL) rejoignait la NAV Alliance en tant que promoteur suite à la finalisation de sa récente acquisition d’Aquantia Corp. La NAV Alliance réunit des fabricants et des fournisseurs de technologie automobiles de premier plan afin de créer un écosystème pour le développement de l’infrastructure réseau embarquée de prochaine génération. Les avancées de Marvell dans l’Ethernet automobile ajoutent une expertise précieuse aux groupes de travail de la NAV Alliance. La société rejoint 14 autres chefs de file du secteur pour déployer l’avenir des véhicules automobiles y compris ses membres fondateurs Bosch, Continental, NVIDIA et Volkswagen.

« La NAV Alliance développe les plateformes qui créeront l’avenir des transports et nous pensons que l’Ethernet multigigabit y occupe une place centrale », a déclaré Will Chu, vice-président et directeur général de l’unité d’exploitation automobile chez Marvell Semiconductor, Inc. « Nous sommes impatients de travailler aux côtés d’autres chefs de file du secteur pour accélérer le développement des innovations qui stimuleront l’industrie automobile. »

« Le portefeuille de produits Ethernet automobiles au sens large, y compris sa récemment annoncée gamme de commutateurs automobiles sécurisés à plusieurs ports et latence ultra-faible avec des capacités de débit de routage multi-gigabit complète la profondeur et l’étendue des technologies proposées par les autres membres de l’alliance. Je suis heureux que nos membres représentent toutes les composantes nécessaires pour soutenir le réseau embarqué dans les futurs véhicules automobiles », a ajouté Amir Bar-Niv, président de la NAV Alliance.

Marvell est un chef de file de l’industrie dans l’espace de la connectivité Ethernet automobile et propose plusieurs composants de réseautage pour les fonctions de conduite autonome y compris les PHY, les contrôleurs et les commutateurs. L’inclusion de la société dans la NAV Alliance renforcera les efforts des groupes de travail techniques de la NAV Alliance. Les cinq groupes de travail techniques de la NAV Alliance sont :

L’encapsulation de protocole pour Ethernet

Les contrôles et la gestion de système

Les spécifications PHY de l’ethernet automobile 25 Go et 50 Go

Le système à couche physique et l’intégration des composants

Les exigences et les limites des EMC

À propos de Marvell

Marvell a tout d’abord révolutionné l’industrie du stockage numérique en déplaçant les informations à des vitesses que l’on n'aurait jamais cru possibles. Aujourd’hui, cette même innovation révolutionnaire reste au cœur des solutions de stockage, de traitement, de réseautage, de sécurité et de connectivité de l’entreprise. Avec des propriétés intellectuelles de premier plan et des connaissances approfondies au niveau du système, les solutions de semi-conducteurs de Marvell continuent de transformer les marchés de l’entreprise, du nuage, de l’automobile, de l’industrie et grand-public. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site https://www.marvell.com/

Marvell et le logo M sont des marques commerciales déposées de Marvell ou de ses filiales aux États-Unis ou ailleurs. D'autres appellations et marques peuvent être revendiquées appartenant à d'autres sociétés.

À propos de l’alliance NAV

L’alliance NAV a été créée pour fournir à l’industrie automobile une plateforme permettant de développer la prochaine génération d’infrastructure de réseau embarqué pour les véhicules autonomes et de faciliter le déploiement des produits et technologies de mise en réseau. L’alliance a été fondée par des fabricants automobiles, des fournisseurs de technologie et des acteurs de mise en réseau leaders sur le marché automobile, ayant comme objectif commun le développement de l’écosystème nécessaire aux réseaux Ethernet automobiles multigigabit embarqués de prochaine génération. Pour devenir membre de l’alliance NAV, veuillez visiter le site https://www.nav-alliance.org/

L’ALLIANCE NAV et NAV sont des marques de commerce et des marques de certification de NAV Alliance, Inc. (ou son concédant de licence) aux États-Unis et dans d’autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

