Masimo : La déclaration de consensus internationale sur la prise en charge de l'anémie postopératoire recommande la mesure non invasive de l'hémoglobine utilisant Masimo SpHb®

Masimo (NASDAQ : MASI) a annoncé aujourd'hui qu'une nouvelle déclaration de consensus sur la prise en charge de l'anémie postopératoire a été publiée dans Anaesthesia par un groupe international de cliniciens spécialisés dans la gestion du sang du patient, avec des directives claires sur l'utilisation et les avantages de la mesure non invasive de l'hémoglobine.1 La déclaration, qui porte à la fois sur la vérification ponctuelle et sur la mesure continue, fait référence au Masimo Rad-67™ Pulse CO-Oximeter®, un appareil de vérification ponctuelle qui mesure l'hémoglobine non invasive en utilisant Masimo SpHb® en tant qu'exemple de mesure non invasive.

La déclaration note en partie que « L'utilisation d'appareils de surveillance continue non invasive de l'hémoglobine au lieu d'une phlébotomie réduit la perte de sang, la douleur et la gêne pour le patient, mais les inquiétudes au sujet de leur précision limitent une utilisation clinique systématique. Bien que le débat focalise sur la précision d'une seule vérification, la fiabilité des appareils de surveillance de l'hémoglobine non invasifs pour les variations dynamiques dans le temps peut permettre la détection d'un saignement occulte et la réponse au traitement. »

Outre cette toute dernière déclaration de consensus, SpHb a récemment obtenu la reconnaissance positive de deux autres institutions de renom dans la communauté européenne de l'anesthésiologie. Les directives 2017 de l'ESA (European Society of Anaesthesiology) pour la gestion du saignement postopératoire sévère 2 et les directives 2017 du programme de gestion du sang du Ministère de la Santé italien3 citaient le SpHb non invasif et continu en tant qu'outil recommandé pour la surveillance de l'hémoglobine. Plus précisément, les directives de l'ESA ont fortement recommandé que « la surveillance continue de l'hémoglobine peut être utilisée comme contrôleur de tendances. »

SpHb est disponible sur divers appareils de vérification ponctuelle et de surveillance continue non invasifs de Masimo, à la fois portables et de chevet, et sur des appareils tiers sous licence. Pour une surveillance continue, ces appareils sont Rad-97™, Radical-7®, et Radius-7®de Masimo. La surveillance non invasive et continue de l'hémoglobine (SpHb) permet d'automatiser le statut d'hémoglobine du patient et assure une visibilité en temps réel des changements – ou du manque de changement – dans l'hémoglobine entre des échantillons de sang invasifs. Pour une mesure de vérification ponctuelle SpHb, Masimo Pronto® est disponible en plus du Rad-67. SpHb de prochaine génération, disponible sur ces appareils en dehors des États-Unis, améliore significativement la vérification ponctuelle non invasive de l'hémoglobine avec une tolérance améliorée du mouvement, un affichage plus rapide des résultats SpHb, et une performance optimisée sur le terrain dans les gammes basses de l'hémoglobine.

Joe Kiani, fondateur et PDG de Masimo, a déclaré : « Nous sommes heureux de constater que certains des cliniciens, des institutions et des organismes consultatifs les plus renommés du monde sont de plus en plus conscients de l'utilité et des bénéfices de notre technologie de mesure non invasive de l'hémoglobine. Des études menées sur trois continents ont montré qu'une surveillance SpHb continue optimise la transfusion sanguine4-6 et, dans un essai portant sur plus de 3000 patients, SpHb et PVi® continus se sont avérés réduire la mortalité 30 et 90 jours après une intervention chirurgicale.7 Jamais satisfaits, nous continuons de raffiner et d'améliorer SpHb et PVi, et nous sommes impatients d'offrir bientôt les avantages de SpHb de prochaine génération à d'autres marchés et d'autres appareils. »

Rad-67 avec SpHb de prochaine génération n'a pas reçu l'agrément de la FDA et n'est pas disponible aux États-Unis.

La surveillance de la SpHb n'est pas censée remplacer les analyses sanguines de laboratoire. Les décisions cliniques concernant les transfusions de globules rouges doivent se fonder sur l’avis du clinicien et prendre en compte les facteurs suivants : état de santé du patient, surveillance SpHb continue, tests diagnostiques en laboratoire utilisant des échantillons de sang.

À propos de Masimo

Masimo (NASDAQ : MASI) est le leader mondial des technologies de surveillance non invasives novatrices. Notre mission vise à améliorer les résultats thérapeutiques pour les patients et à réduire le coût des soins. En 1995, la société a lancé l’oxymétrie de pouls Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, qui, dans plusieurs études, s’est avérée capable de réduire considérablement les fausses alertes et de surveiller avec précision les alertes réelles. Il a également été démontré que Masimo SET® aide les cliniciens à réduire la rétinopathie sévère de la prématurité chez le nouveau-né,8 améliorer le dépistage de la CCC chez le nouveau-né9, et, lorsqu’il est utilisé pour une surveillance continue avec le Patient SafetyNet™ de Masimo dans les salles post-chirurgicales, réduire les activations et les coûts d’intervention rapide10-12 On estime que Masimo SET® est utilisé chez plus de 100 millions de patients dans les principaux hôpitaux et autres établissements de soins de santé du monde13et est l’oxymétrie pulsée primaire dans 9 des 10 plus grands hôpitaux répertoriés dans le U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll de 2018-19.14 En 2005, Masimo a lancé la technologie de CO-Oxymétrie de pouls rainbow® qui permet la surveillance non invasive et continue des constituants sanguins dont la mesure nécessitait auparavant des procédures invasives, notamment l’hémoglobine totale (SpHb®), la teneur en oxygène (SpOC™), la carboxyhémoglobine (SpCO®), la méthémoglobine (SpMet®), l’indice de variabilité de la pléth (PVi®), et plus récemment, l’indice de réserve en oxygène (Oxygen Reserve Index, ORi™), en plus de SpO 2 , de la fréquence cardiaque et de l’indice de perfusion (IP). En 2014, Masimo a introduit Root®, une plateforme intuitive de connectivité et de suivi des patients, dotée de l’interface Masimo Open Connect® (MOC-9®) qui permet à d’autres sociétés d’ajouter à Root de nouvelles fonctionnalités et capacités de mesure. Masimo joue également un rôle actif de leader en matière de santé mobile avec des produits, tels que le moniteur vestimentaire de patient Radius-7®, l’oxymètre de pouls pour smartphones iSpO 2 ® et l’oxymètre de pouls du bout des doigts MightySat™. Un complément d’information sur Masimo et ses produits est disponible sur www.masimo.com. Les études cliniques publiées sur les produits Masimo sont disponibles sur http://www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

L’ORi n’a pas obtenu l’autorisation 510(k) de la FDA et n’est pas en vente aux États-Unis. L’utilisation de la marque de commerce Patient SafetyNet est sous licence de l’University HealthSystem Consortium.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles, au sens de l’article 27A de loi Securities Act de 1933, de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934 et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles comprennent, entre autres, des déclarations concernant l’efficacité potentielle de Masimo SpHb®. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les attentes actuelles concernant des événements futurs qui nous concernent, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, tous difficiles à prédire et souvent indépendants de notre volonté, et susceptibles de faire varier sensiblement et négativement les résultats réels par rapport à ceux exprimés dans nos déclarations prévisionnelles en réponse à divers facteurs de risques, y compris, sans limitation : les risques liés à nos hypothèses concernant la répétabilité des résultats cliniques ; les risques liés à notre conviction que les technologies de mesure non invasives uniques de Masimo, y compris Masimo SpHb, contribuent à des résultats cliniques positifs et à la sécurité des patients ; les risques liés à notre conviction que les avancées médicales révolutionnaires et non invasives de Masimo fournissent des solutions rentables et des avantages uniques ; ainsi que d’autres facteurs abordés dans la section « Facteurs de risque » de nos rapports les plus récents déposés auprès de la Commission des valeurs et des changes (« Securities and Exchange Commission, SEC »), disponibles à titre gratuit sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans nos déclarations prévisionnelles soient raisonnables, nous ignorons si ces attentes se révéleront exactes. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément visées dans leur intégralité par les avertissements précédents. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles qui ne sont valables qu’à la date d’aujourd’hui. Nous déclinons toute obligation d’actualiser, de modifier ou de clarifier ces déclarations ou les « Facteurs de risque » figurant dans nos rapports les plus récents déposés auprès de la SEC, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

