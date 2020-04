Masimo : St. Luke's University Health Network (le réseau de santé universitaire St. Luke's) est parmi les premiers au monde à tester Masimo SafetyNet™, une solution de gestion à distance des patients, pour aider les patients atteints du COVID-19 hospitalisés

Masimo (NASDAQ : MASI) a annoncé aujourd’hui que St. Luke’s University Health Network (SLUHN) était l’une des premières institutions au monde à utiliser Masimo SafetyNet™ pour suivre les patients hospitalisés, tandis que le réseau recherche des solutions innovantes pour faire face à l’afflux des patients atteints de COVID-19. Masimo SafetyNet est une plateforme nuagique de gestion des patients, innovante et évolutive économiquement, conçue pour aider les cliniciens à prendre soin de leurs patients à distance, aussi bien dans un environnement hospitalier que dans un cadre et des circonstances inhabituels.

Conçu pour aider à gérer l’afflux de patients atteints de COVID-19 tout en garantissant la sécurité des autres patients et prestataires, la solution de télésanté requiert un capteur sans attache et portable, réservé à un patient unique, aux fins de surveillance médicale, et doté de l’oxymétrie de pouls éprouvée cliniquement Masimo SET®. Les hôpitaux peuvent ainsi étendre leur surveillance à distance des patients, à des espaces de soins alternatifs, notamment les sites de débordement, les établissements de relèvement d’urgence, et les environnements de soins à domicile.

Aldo Carmona, MD, vice-président principal de l’Innovation clinique et président du conseil du service d’Anesthésie et Soins intensifs, de St Luke’s, a déclaré, « Cette technologie est révolutionnaire dans le contexte de la demande écrasante que connaissent nos hôpitaux pendant cette pandémie de COVID-19. Grâce à cet appareil portable, nous pouvons créer des unités de surveillance respiratoire provisoires et rétractables au besoin, pour répondre aux volumes changeant de patients, et suivre la santé des employés à leur domicile s’ils sont exposés au COVID-19, à la grippe, ou à d’autres maladies graves. »

Conçu pour suivre le taux de saturation du sang en oxygène et la fréquence respiratoire des patients qui sont hospitalisés ou placés en quarantaine à domicile, Masimo SafetyNet combine l’oxymétrie de pouls sans attache SET® avec une plateforme exclusive de saisie des données et de surveillance à distance, accessible depuis le smartphone ou l’appareil intelligent Android ou iOS d’un patient. La surveillance des données physiologiques clés peut aider à fournir aux cliniciens un instantané précis de la santé systémique d’un patient, et facilite la prise de conscience du besoin de l’exécution rapide des décisions de traitement qui peuvent être salvatrices.

Les patients reçoivent un approvisionnement sur plusieurs jours, de capteurs à patient unique, et accèdent à l’application mobile Masimo SafetyNet. Grâce aux commentaires cliniques de St. Luke’s menés par le Dr Carmona, et ceux des Hôpitaux universitaires dirigés par le Dr. Peter Pronovost, Masimo SafetyNet a été conçu pour une utilisation facile et intuitive de manière à offrir des programmes CarePrograms personnalisés et interactifs, alignés sur les conseils d’experts de la COVID-19. Les données de surveillance collectées par le capteur sont partagées avec le smartphone du patient, au moyen d’une connexion Bluetooth® sécurisée. Deux fois par jour, ou selon les instructions, le CareProgram peut être configuré pour notifier activement les patients afin qu’ils répondent à des questions telles que, « avez-vous du mal à respirer ? » et « quelle est votre température ? », et soumettre ces réponses avec les données de surveillance, à l’examen des cliniciens. Les CarePrograms sont entièrement personnalisables afin d’intégrer les protocoles de chaque établissement, les besoins de chaque patient, ainsi que les modifications dans les directives relatives au COVID-19 ; ils peuvent être mis à jour à travers le cloud par les prestataires, même une fois qu’ils ont été déployés, pour une flexibilité maximale tandis que les situations évoluent.

En plus des CarePrograms COVID-19, Masimo SafetyNet peut-être configuré pour plus de 150 autres CarePrograms, et utilisé pour la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l’insuffisance cardiaque, l’oncologie et avec d’autres patients.

Le 30 mars, des patients du St. Luke’s University Health Network à Bethlehem, atteints de COVID-19 ont été équipés avec le Masimo SafetyNet. Des patients non atteints de COVID-19 sont également suivis avec ce système dans les unités médico-chirurgicales générales.

St. Luke’s prévoit d’utiliser le capteur sans attache et le système de surveillance basé dans le cloud, Masimo SafetyNet, pour suivre jusqu’à 2 000 patients hospitalisés et réduire les cas graves à domicile. Ils peuvent également inclure du personnel et des patients contaminés par le virus, et qui sont placés en quarantaine à domicile.

« Nos patients de St Luke’s bénéficient de la surveillance respiratoire la plus sophistiquée et fiable qui soit », a déclaré le docteur Carmona. « Nous savons qu’une surveillance physiologique continue grâce au Patient SafetyNet de Masimo améliore les résultats et sauve des vies. La possibilité, grâce à Masimo SafetyNet, d’étendre cette capacité aux patients se trouvant pendant cette crise, dans des environnements non traditionnels et à leur domicile, est transformatrice. Une telle avancée n’a pu être réalisable que grâce à notre relation avec Masimo. »

Joe Kiani, fondateur et PDG de Masimo, a déclaré, « Masimo est fier de pouvoir travailler avec St Luke’s pour aider à protéger la santé et la sécurité des professionnels médicaux et des patients qu’ils suivent pendant cette pandémie mondiale. »

À propos de Masimo

Masimo (NASDAQ : MASI) est une société de technologie médicale mondiale qui développe et produit une large gamme de technologies de surveillance leaders du secteur, y compris des mesures innovantes, des capteurs, des moniteurs de patients et des solutions d’automatisation et de connectivité. Notre mission vise à améliorer les résultats thérapeutiques pour les patients et à réduire le coût des soins. En 1995, la société a lancé l’oxymétrie de pouls, Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, qui s’est avérée surpasser d’autres technologies d’oxymétrie de pouls dans plus de 100 études indépendantes et objectives.1 Masimo SET® a également démontré sa capacité à aider les cliniciens à réduire la rétinopathie sévère de la prématurité chez le nouveau-né,2 améliorer le dépistage de la cardiopathie congénitale critique chez le nouveau-né3, et, lorsqu’utilisée dans le cadre d’une surveillance continue avec le Patient SafetyNet™ de Masimo, dans les salles post-chirurgicales, à réduire les activations d’équipes, les transferts en unités de soins intensifs et les coûts d’intervention rapide.4-6 On estime que Masimo SET® est utilisée auprès de plus de 200 millions de patients dans les grands hôpitaux et autres établissements de soins de santé à travers le monde,7, et qu’elle constitue l’oxymétrie de pouls, principale dans 9 des 10 plus grands hôpitaux répertoriés dans le U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll, de 2019-20.8 Masimo continue de perfectionner SET® et, a annoncé en 2018, que la précision de SpO 2 sur les capteurs RD SET® dans des conditions de mouvement avait été considérablement améliorée, rassurant encore plus les cliniciens quant au fait que les valeurs SpO 2 sur lesquelles ils comptent reflètent exactement le statut physiologique du patient considéré. En 2005, Masimo a lancé la technologie de CO-oxymétrie de pouls rainbow®, pour la surveillance non invasive et continue de composants sanguins qui, auparavant, ne pouvaient être mesurés que par des procédures invasives, y compris l’hémoglobine totale (SpHb®), la teneur en oxygène (SpOC™), la carboxyhémoglobine (SpCO®), la méthémoglobine (SpMet®), l’indice de variabilité pléthysmographique (Pleth Variability Index, PVi®), RPVi™ (rainbow® PVi), et l’indice de réserve d’oxygène (Oxygen Reserve Index, ORi™). En 2013, Masimo a lancé la plateforme de surveillance et de connectivité du patient Root®, construite du tout au tout pour être aussi flexible et extensible que possible afin de faciliter l’ajout d’autres technologies de surveillance Masimo et tierces ; les ajouts Masimo clés sont la surveillance de la fonction cérébrale Next Generation SedLine®, l’oxymétrie régionale O3® et la capnographie ISA™ avec les lignes d’échantillonnage NomoLine®. La gamme de Pulse CO-Oximeters® de surveillance continue et ponctuelle, de Masimo inclut des appareils conçus pour être utilisés dans divers scénarios cliniques et non cliniques, notamment la technologie sans attache, portable, telle que Radius-7® et Radius PPG™, les appareils portables tels que Rad-67™, les oxymètres de pouls de bout du doigt, tels que MightySat® Rx, et les appareils utilisés à l’hôpital et à domicile tels que Rad-97®. Les solutions d’automatisation et de connectivité hospitalières, de Masimo sont centrées sur la plateforme Iris®, et comprennent Iris Gateway®, le Patient SafetyNet, Replica™, Halo ION™, UniView™, et Masimo SafetyNet™. Un complément d’information sur Masimo et ses produits est disponible sur www.masimo.com. Les études cliniques publiées sur les produits Masimo sont disponibles sur www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi et RPVi n’ont pas obtenu l’autorisation 510(k) de la FDA et ne sont pas en vente aux États-Unis. L’utilisation de la marque de commerce Patient SafetyNet est sous licence du University HealthSystem Consortium.

À propos de St. Luke’s

Fondée en 1872, St. Luke’s University Health Network (SLUHN) est un réseau pleinement intégré, régional, et à but non lucratif, de plus de 15 000 employés fournissant des services dans 11 hôpitaux et 300 centres de traitement ambulatoires. Avec un chiffre d’affaires net annuel de plus de 2 milliards USD, la zone de service du Réseau inclut 11 comtés : Lehigh, Northampton, Berks, Bucks, Carbon, Montgomery, Monroe, Schuylkill, et les comtés de Luzerne en Pennsylvanie, et de Warren et Hunterdon dans le New Jersey. Dédié au progrès de la formation médicale, St. Luke’s est l’hôpital universitaire prééminent dans le centre et l’est de la Pennsylvanie. En partenariat avec la Temple University, St Luke’s a créé le premier et unique campus universitaire médical régional de la Lehigh Valley. C’est également la plus ancienne école d’infirmiers en exercice dans le pays, créée en 1884, et comptant 34 programmes d’enseignement médical, diplômants et entièrement accrédités, avec 263 résidents et étudiants. St. Luke’s est le seul système de soins de santé basé dans la Lehigh Valley avec des notations du Medicare, de cinq et quatre étoiles (les plus élevées) pour la qualité, l’efficacité et la satisfaction de patientèle. St. Luke’s est à la fois l’un des meilleurs hôpitaux du Leapfrog Group et de Healthgrades. En 2019, trois des 100 premiers hôpitaux d’IBM Watson Health étaient des hôpitaux St. Luke’s. St. Luke’s University Hospital a figuré au classement des « 100 Top Major Teaching Hospital » (Les 100 principaux hôpitaux universitaires) d’IBM Watson Health, sept fois au total et cinq années d’affilée. St. Luke’s a également été cité par IBM Watson Health parmi les « 50 Top Cardiovascular Program » (Les 50 premiers programmes cardiovasculaires). Utilisant le système des dossiers médicaux électroniques (Electronic Medical Record, EMR) Epic, aussi bien pour les services des patients hospitalisés qu’en ambulatoire, le Réseau a remporté à plusieurs reprises le prix « Most Wired » reconnaissant l’envergure des applications des technologies de l’information, de SLUHN, telles que les informations de télésanté, de calendrier en ligne et de tarification en ligne. St. Luke’s est également réputé comme étant l’un des fournisseurs de l’État, aux coûts les plus faibles.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de l’article 27A de la loi Securities Act de 1933, de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934 et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles comprennent, entre autres, des déclarations concernant l’efficacité potentielle de Masimo SafetyNet™ et SET®. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les attentes actuelles relatives aux événements futurs qui nous concernent, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, tous difficiles à prédire et souvent indépendants de notre volonté, et susceptibles de faire varier sensiblement et négativement les résultats réels par rapport à ceux exprimés dans nos déclarations prévisionnelles en réponse à divers facteurs de risques, y compris, sans limitation : les risques liés à nos hypothèses concernant la répétabilité des résultats cliniques ; les risques liés à notre conviction que les technologies de mesure non invasives, uniques de Masimo, notamment Masimo SafetyNet™ et SET®, contribuent à des résultats cliniques positifs et à la sécurité des patients ; les risques liés à notre conviction que les percées médicales non invasives de Masimo fournissent des solutions rentables et des avantages uniques ; les risques liés à la COVID-19 ; ainsi que d’autres facteurs abordés dans la section « Facteurs de risque » de nos rapports les plus récents déposés auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières (Securities and Exchange Commission, « SEC »), disponibles à titre gratuit sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans nos déclarations prévisionnelles soient raisonnables, nous ignorons si ces attentes se révéleront exactes. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément visées dans leur intégralité par les avertissements précédents. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles qui ne sont valables qu’à la date d’aujourd’hui. Nous rejetons toute obligation d’actualiser, de modifier ou de clarifier ces déclarations ou les « Facteurs de risque » figurant dans nos rapports les plus récents déposés auprès de la SEC, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois applicables sur les valeurs mobilières l’exigent.

