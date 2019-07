Masimo : Une étude examine la capacité de mesure continue et non invasive de l'hémoglobine à l'aide de Masimo SpHb® pour refléter l'hémodilution aiguë durant une administration liquidienne incrémentielle

Masimo (NASDAQ : MASI) a annoncé aujourd’hui que dans une étude publiée récemment dans Anesthesia & Analgesia, des chercheurs ont évalué la capacité de mesure continue et non invasive de l'hémoglobine utilisant Masimo SpHb® pour détecter le développement d'une hémodilution aiguë après une administration liquidienne incrémentielle en la comparant à l'hémoglobine de laboratoire (BHb) mesurée de façon invasive chez des patients subissant une intervention chirurgicale majeure.1

Dans cette étude, le Dr Şerban Bubenek-Turconi et ses collègues à la l'Université Carol Davila de médecine et de pharmacy et le professeur C.C. Iliescu Institute for Cardiovascular Diseases à Bucharest, en Roumanie, et le Sheba Medical Center à Tel Aviv, en Israël, ont examiné les effets d'une charge liquidienne incrémentielle (dans le cadre d'une thérapie ciblée périopératoire (TCPO) sur l'apport d'oxygène et la question de savoir si un suivi SpHb non invasif pouvait mesurer de manière fiable le développement d'une hémodilution aiguë (pouvant nécessiter des transfusions sanguines qui pourraient être autrement évitées). Ils ont analysé les données de 40 patients adultes subissant une chirurgie gastro-intestinale ou vasculaire majeure. SpHb a été mesuré en continu en utilisant Masimo Root® avec le Radical-7® Pulse CO-Oximeter®. BHb et la pression partielle de l'oxygène (PaO 2 ) ont été mesurés de manière invasive par intermittence en utilisant un analyseur de gaz sanguin Radiometer ABL800. Le débit cardiaque (DC) et le volume d'éjection systolique (VES) ont été également obtenus par une méthode invasive. L'apport d'oxygène (AO 2 ) a été calculé comme étant : DC*((Hb*1,38*SpO 2 )+PaO 2 *0,0031)). Les valeurs de paramètres ont été enregistrées après l'induction d'une anesthésie générale et avant le commencement de la chirurgie (T0) et 5 minutes après des tests de charge (TC) colloïdale de 250 ml (T1, T2, et T3). Les patients recevaient le deuxième et le troisième test de charge si le VES augmentait d'au moins 10 % à chaque stade. Les 40 patients ont reçu le premier TC, 32 ont reçu le deuxième et 20 ont reçu le troisième, pour un total de 92 TC administrés.

Les chercheurs ont déterminé que, « Comparé à leurs valeurs de référence (T0), BHb et SpHb ont baissé en moyenne de 5,3 % ± 4,9 % et 4,4 % ± 5,2 %, respectivement, après le premier TC (T1 ; n = 40), de 9,7 % ± 8,4 % et 7,9 % ± 6,9 % après le deuxième TC (T2 ; n = 32), et de 14,5 % ± 6,2 % et 14,6 % ± 5,7 % après le troisième TC (T3 ; n = 20). » En utilisant l’analyse Bland-Altman des 132 valeurs SpHb et BHb jumelées, les chercheurs ont trouvé des valeurs de biais et de précision moyennes de -0.3 ± 1.5 g/dl, et des limites d'accord de -2.7 à 3.3 g/dl. Ils ont également déterminé que les taux de concordance entre les changements de SpHb et BHb après l'administration des 250, 500, et 750 ml de liquide étaient 83 %, 90 %, et 100 %, respectivement. Ils ont noté que les résultats indiquaient une « excellente » concordance après 750 ml, malgré la précision absolue limitée, qui a pu être affectée négativement par la « variabilité inhérente bien reconnue du dispositif Hb de laboratoire qui nous a servi de méthode de référence. »

Les chercheurs ont conclu, « En résumé, notre étude montre qu'une hémodilution iatrogénique aigue se produit invariablement après l'administration de liquide, qu'elle peut entraîner une baisse paradoxale du DO 2 en particulier chez les ‘non répondeurs’ et que son développement est rendu visible par la surveillance continue de SpHb lorsque >500 ml de colloïdes sont administrés. D'autres études sont nécessaires afin d’examiner les bienfaits cliniques potentiels de la surveillance de SpHb pour identifier une hémodilution aigue. »

La SpHb n’est pas censée remplacer les analyses sanguines de laboratoire. Les décisions cliniques concernant les transfusions de globules rouges doivent se fonder sur l’avis du clinicien et prendre en compte les facteurs suivants : état de santé du patient, contrôle continu SpHb, tests diagnostiques en laboratoire utilisant des échantillons de sang.

À propos de Masimo

Masimo (NASDAQ : MASI) est une société de technologie médicale mondiale qui développe et produit une large gamme de technologies de surveillance leaders du secteur, y compris des mesures innovantes, des capteurs, des moniteurs de patients et des solutions d'automatisation et de connectivité. Notre mission vise à améliorer les résultats thérapeutiques pour les patients et à réduire le coût des soins. En 1995, la société a lancé l’oxymétrie de pouls Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, qui s'est avérée surperformer d'autres technologies d’oxymétrie de pouls dans plus de 100 études indépendantes et objectives.2 Masimo SET® s'est également avérée aider les cliniciens à réduire la rétinopathie sévère de la prématurité chez le nouveau-né,3 améliorer le dépistage de la CCC chez le nouveau-né,4 et, utilisée dans le cadre d’une surveillance continue avec Masimo Patient SafetyNet™ dans les salles post-chirurgicales, réduire les activations d’équipes, les transferts d’unités de soins intensifs et les coûts d’intervention rapide.5-7 On estime que Masimo SET® est utilisée sur plus de 100 millions de patients dans de grands hôpitaux et autres établissements de soins de santé à travers le monde,8 et constitue l’oxymétrie de pouls principale dans 9 des 10 plus grands hôpitaux répertoriés dans le 2018-19 U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll.9 Masimo continue d'améliorer SET® et, en 2018, a annoncé que la précision de SpO 2 sur les capteurs RD SET™ dans des conditions de mouvement a été significativement améliorée, rassurant encore plus les cliniciens que les valeurs SpO 2 sur lesquelles ils comptent reflètent exactement le statut physiologique d'un patient. En 2005, Masimo a lancé la technologie de CO-oxymétrie de pouls rainbow®, pour la surveillance non invasive et continue de composants sanguins qui, auparavant, ne pouvaient être mesurés que par des procédures invasives, y compris l'hémoglobine totale (SpHb®), la teneur en oxygène (SpOC™), la carboxyhémoglobine (SpCO®), la méthémoglobine (SpMet®), l'indice de variabilité de la pléth (Pleth Variability Index, PVi®), RPVi™ (rainbow® PVi), et l'indice de réserve d'oxygène (Oxygen Reserve Index, ORi™). En 2013, Masimo a lancé la plateforme de surveillance et de connectivité du patient Root®, construite du tout au tout pour être aussi flexible et extensible que possible afin de faciliter l'ajout d'autres technologies de surveillance Masimo et tierces ; les ajouts Masimo clés sont la surveillance de la fonction cérébrale Next Generation SedLine®, l'oxymétrie régionale O3®, et la capnographie ISA™ avec les lignes d'échantillonnage NomoLine®. La gamme de Pulse CO-Oximeters® de surveillance continue et ponctuelle de Masimo inclut des appareils conçus pour être utilisés dans une variété de scénarios cliniques et non cliniques, y compris la technologie sans attache portable, telle que Radius-7® et Radius™ PPG, les appareils portables tels que Rad-67™, les oxymètres de pouls de bout du doigt tels que MightySat® Rx, et les appareils utilisés à l'hôpital et à domicile tels que Rad-97™. Les solutions hospitalières d'automatisation et de connectivité Masimo sont centrées sur la plateforme Iris®, et comprennent Iris Gateway™, Patient SafetyNet, Replica™, Halo ION™, UniView™, et Doctella™. Un complément d’information sur Masimo et ses produits est disponible sur www.masimo.com. Les études cliniques publiées sur les produits Masimo sont disponibles sur www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi et RPVi n’ont pas obtenu l’autorisation 510(k) de la FDA et ne sont pas en vente aux États-Unis. L’utilisation de la marque de commerce, Patient SafetyNet, est sous licence de l’University HealthSystem Consortium.

Références

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de l’article 27A de la loi Securities Act de 1933, de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934 et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles comprennent, entre autres, des déclarations concernant l’efficacité potentielle de Masimo SpHb®. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les attentes actuelles relatives aux événements futurs qui nous concernent, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, tous difficiles à prédire et souvent indépendants de notre volonté, et susceptibles de faire varier sensiblement et négativement les résultats réels par rapport à ceux exprimés dans nos déclarations prévisionnelles en réponse à divers facteurs de risques, y compris, sans limitation : les risques liés à nos hypothèses concernant la répétabilité des résultats cliniques ; les risques liés à notre conviction que les technologies de mesure non invasives uniques de Masimo, y compris Masimo SpHb, contribuent à des résultats cliniques positifs et à la sécurité des patients ; les risques liés à notre conviction que les avancées médicales révolutionnaires et non invasives de Masimo fournissent des solutions rentables et des avantages uniques ; ainsi que d’autres facteurs abordés dans la section « Facteurs de risque » de nos rapports les plus récents déposés auprès de la Commission des valeurs et des changes (« Securities and Exchange Commission, SEC »), disponibles à titre gratuit sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans nos déclarations prévisionnelles soient raisonnables, nous ignorons si ces attentes se révéleront exactes. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément visées dans leur intégralité par les avertissements précédents. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles qui ne sont valables qu’à la date d’aujourd’hui. Nous déclinons toute obligation d’actualiser, de modifier ou de clarifier ces déclarations ou les « Facteurs de risques » figurant dans nos rapports les plus récents déposés auprès de la SEC, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois applicables sur les valeurs mobilières l’exigeaient.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

