Masimo : Une étude utilise Patient SafetyNet™ et rainbow Acoustic Monitoring® de Masimo pour déterminer l'incidence de la désaturation et de la bradypnée chez des patients en période postopératoire

Masimo (NASDAQ : MASI) a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre d'une étude publiée récemment dans le Journal of Clinical Monitoring and Computing, des chercheurs de la Nippon Medical School de Tokyo au Japon ont utilisé le système Patient SafetyNet™ et la surveillance de la fréquence respiratoire acoustique rainbow Acoustic monitoring® (RAM®) de Masimo avec RRa®, en tant que système de surveillance continue centralisée pour identifier l'incidence et les indicateurs de désaturation et de bradypnée chez des patients en période postopératoire – et ont conclu que « l'utilisation de systèmes de surveillance pourrait offrir un filet de sécurité pour les patients en période postopératoire ».1

Patient SafetyNet est un système complémentaire de contrôle à distance, de surveillance des patients et de notification des cliniciens qui fonctionne parallèlement aux dispositifs de surveillance de chevet de Masimo et de fournisseurs tiers pour afficher des données en temps quasi-réel dans des stations centrales. RAM doté de RRa utilise un transducteur acoustique placé sur le cou du patient pour assurer une surveillance continue et non invasive de la respiration.

Dans l'hypothèse que la désaturation et la bradypnée postopératoires pouvaient se produire même chez des patients non admis en unités de soins intensifs et sans complications graves, ainsi que chez des patients n'ayant pas subi de chirurgie majeure, les Dr Masashi Ishikawa et Atsuhiro Sakamoto ont configuré un système de surveillance postopératoire centralisé dans l'unité de soins généraux pour déterminer la fréquence de ces événements chez ces patients (et les éléments capables de les prédire). Ils ont analysé les données démographiques et de surveillance de 1064 patients adultes ayant fait l'objet d'une anesthésie générale pour diverses interventions chirurgicales sur une période de plus de 4 mois. Les patients ont été surveillés en utilisant un oxymètre de pouls et un capteur RRa pendant au moins 8 heures après la chirurgie, et ces données ont été automatiquement transférées à Patient SafetyNet.

À partir des données stockées dans Patient SafetyNet, les chercheurs ont été en mesure d'analyser rétrospectivement l'incidence de désaturation (définie comme une SpO 2 < 90 % pendant plus de 10 secondes) et de bradypnée (définie comme une fréquence respiratoire < 8 respirations/minute pendant > 2 secondes). Ils ont déterminé que 12,1 % des patients présentaient une désaturation (244 événements parmi 129 patients), la plupart après l'arrêt de l'administration d'oxygène, et que 50,8 % des événements se produisaient plus de 8 heures après la chirurgie. Ils ont déterminé que 5,1 % des patients présentaient une bradypnée (112 fois chez 54 patients), 72,3 % des événements apparaissant lors d'une supplémentation en oxygène, l'incidence la plus forte se manifestant dans l'heure suivant la chirurgie. L'âge, l'indice de masse corporelle, et le statut de fumeur étaient des facteurs de risque significatifs pour la désaturation. Le syndrome de l'apnée du sommeil et l'administration d'opioïdes en postopératoire étaient des facteurs de risque significatifs pour la bradypnée. L'âge et l'administration d'opioïdes en postopératoire étaient des facteurs de risque significatifs à la fois pour la désaturation et pour la bradypnée.

Les chercheurs ont conclu : « Notre étude suggère que l'utilisation d'un système de surveillance respiratoire continu et centralisé pendant la nuit suivant la chirurgie est souhaitable dans le cadre de la gestion postopératoire dans l'unité de soins généraux, ce qui serait susceptible d'améliorer la sécurité des patients en période postopératoire, notamment ceux présentant des facteurs de risque de dépression respiratoire. »

Les chercheurs ont commenté plusieurs méthodes de surveillance de la fréquence respiratoire en affirmant : « La surveillance continue et centralisée de la saturation en oxygène et de la fréquence respiratoire peut détecter la dépression respiratoire avant qu'elle n'entraîne des événements critiques tels qu'un arrêt cardiaque. Plusieurs méthodes de surveillance de la fréquence respiratoire sont actuellement utilisées, notamment le décompte manuel du nombre de respirations par un soignant, la capnographie, et la mesure de l'impédance transthoracique. Le décompte manuel du nombre de respirations (tel que l'auscultation) constitue une méthode intermittente, laborieuse et peu fiable. Bien que la capnographie assure une surveillance précise et continue, elle nécessite une interface nasale ou faciale, ce qui peut s'avérer inconfortable et conduire à des défaillances si l'interface est déplacée. Bien que l'impédance transthoracique soit non invasive et puisse détecter les efforts respiratoires, cette méthode n'est pas capable de détecter l'hypoventilation alvéolaire causée par l'obstruction des voies respiratoires. »2-6

En outre, les chercheurs ont fourni des commentaires concernant RAM doté de RRa, la méthode de surveillance de la fréquence respiratoire utilisée dans l'étude en question, et ont fait référence à une autre étude dans laquelle le RRa et la capnographie ont été comparés, déclarant : « RRa est un dispositif de surveillance acoustique qui mesure en continu la fréquence respiratoire, et qui se révèle aussi précis que la capnographie chez les patients extubés.7 Les activités du patient, telles que la parole, la toux et les pleurs, affectent à la fois les résultats du RRa et de la capnographie. Néanmoins, les erreurs de mesure au cours de ces activités ne sont pas cliniquement pertinentes dans la mesure où elles exigent que les patients soient réveillés et qu'ils respirent. En outre, le capteur RRa semble être bien toléré et pas plus sujet aux erreurs que la capnographie.7 Le RRa s'est révélé être un dispositif fiable présentant moins de complications dans cette étude. »

À propos de Masimo

Masimo (NASDAQ : MASI) est une société de technologie médicale mondiale qui développe et produit une large gamme de technologies de surveillance leaders du secteur, y compris des mesures innovantes, des capteurs, des moniteurs de patients et des solutions d’automatisation et de connectivité. Notre mission vise à améliorer les résultats thérapeutiques pour les patients et à réduire le coût des soins. En 1995, la société a lancé l’oxymétrie de pouls Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™, qui s’est avérée surpasser d’autres technologies d’oxymétrie de pouls dans plus de 100 études indépendantes et objectives.8 Masimo SET® a également démontré sa capacité à aider les cliniciens à réduire la rétinopathie sévère de la prématurité chez le nouveau-né,9 améliorer le dépistage de la cardiopathie congénitale critique chez le nouveau-né10, et, lorsqu’utilisée dans le cadre d’une surveillance continue avec le Patient SafetyNet™de Masimo dans les salles post-chirurgicales, à réduire les activations d’équipes, les transferts en unités de soins intensifs et les coûts d’intervention rapide.11-13 On estime que Masimo SET® est utilisée auprès de plus de 100 millions de patients dans de grands hôpitaux et autres établissements de soins de santé à travers le monde14, et qu’elle constitue l’oxymétrie de pouls principale dans 9 des 10 plus grands hôpitaux répertoriés dans le U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll de 2019-2020.15 Masimo continue d’améliorer SET® et, en 2018, a annoncé que la précision de SpO 2 sur les capteurs RD SET® dans des conditions de mouvement avait été significativement améliorée, rassurant encore plus les cliniciens que les valeurs SpO 2 sur lesquelles ils comptent reflètent exactement le statut physiologique d’un patient. En 2005, Masimo a lancé la technologie de CO-oxymétrie de pouls rainbow®, pour la surveillance non invasive et continue de composants sanguins qui, auparavant, ne pouvaient être mesurés que par des procédures invasives, y compris l’hémoglobine totale (SpHb®), la teneur en oxygène (SpOC™), la carboxyhémoglobine (SpCO®), la méthémoglobine (SpMet®), l’indice de variabilité de la pléth (Pleth Variability Index, PVi®), RPVi™ (rainbow® PVi), et l’indice de réserve d’oxygène (Oxygen Reserve Index, ORi™). En 2013, Masimo a lancé la plateforme de surveillance et de connectivité du patient Root®, construite du tout au tout pour être aussi flexible et extensible que possible afin de faciliter l’ajout d’autres technologies de surveillance Masimo et tierces ; les ajouts Masimo clés sont la surveillance de la fonction cérébrale Next Generation SedLine®, l’oxymétrie régionale O3® et la capnographie ISA™ avec les lignes d’échantillonnage NomoLine®. La gamme de Pulse CO-Oximeters® de surveillance continue et ponctuelle de Masimo inclut des appareils conçus pour être utilisés dans une variété de scénarios cliniques et non cliniques, y compris la technologie sans attache portable, telle que Radius-7® et Radius PPG™, les appareils portables tels que Rad-67™, les oxymètres de pouls de bout du doigt tels que MightySat® Rx, et les appareils utilisés à l’hôpital et à domicile tels que Rad-97®. Les solutions hospitalières d’automatisation et de connectivité Masimo sont centrées sur la plateforme Iris®, et comprennent Iris Gateway®, le Patient SafetyNet, Replica™, Halo ION™, UniView™ et Doctella™. Un complément d’information sur Masimo et ses produits est disponible sur www.masimo.com. Les études cliniques publiées sur les produits Masimo sont disponibles sur www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi et RPVi n’ont pas obtenu l’autorisation 510(k) de la FDA et ne sont pas en vente aux États-Unis. L’utilisation de la marque de commerce Patient SafetyNet est sous licence du University HealthSystem Consortium.

Références

Déclarations prévisionnelles

