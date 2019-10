Données financières (USD) CA 2019 7 702 M EBIT 2019 570 M Résultat net 2019 375 M Dette 2019 1 241 M Rendement 2019 - PER 2019 13,6x PER 2020 13,1x VE / CA2019 0,82x VE / CA2020 0,76x Capitalisation 5 078 M Prochain événement sur MASTEC, INC. 04/11/19 Q3 2019 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 69,15 $ Dernier Cours de Cloture 67,56 $ Ecart / Objectif Haut 12,5% Ecart / Objectif Moyen 2,36% Ecart / Objectif Bas -3,79% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre José Ramón Mas Chief Executive Officer & Director Jorge C. Mas Chairman Robert E. Apple Chief Operating Officer George L. Pita Chief Financial Officer & Executive Vice President Robert J. Dwyer Independent Director