MASTERCARD : plus pessimiste sur sa croissance au premier trimestre en raison du coronavirus

Mastercard a réduit sa prévision de croissance pour le premier trimestre en raison de l’impact du coronavirus sur les voyages transfrontaliers et dans une moindre mesure sur la croissance de l’e-commerce transfrontalier. Le spécialiste des paiements évalue à l’impact négatif sur la croissance au premier trimestre à 2 ou 3 points et vise désormais une augmentation organique des revenus comprise entre 9% et 10%." Il existe de nombreuses inconnues quant à la durée et à la gravité de la situation et nous la suivons de près. Si l'impact se limite au premier trimestre seulement, nous prévoyons que notre taux de croissance des revenus en 2020 se situera dans la partie inférieure de la fourchette des 10 %-15% ", a ajouté Mastercard