MASTERCARD : rachète Finicity pour 825 millions de dollars

Données financières USD EUR CA 2020 15 674 M - 13 848 M Résultat net 2020 6 447 M - 5 696 M Tréso. nette 2020 3 105 M - 2 744 M PER 2020 47,5x Rendement 2020 0,48% Capitalisation 306 Mrd 306 Mrd 270 Mrd VE / CA 2019 VE / CA 2020 19,3x Nbr Employés 18 600 Flottant 62,4% Graphique MASTERCARD Tendances analyse technique MASTERCARD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 37 Objectif de cours Moyen 317,00 $ Dernier Cours de Cloture 304,44 $ Ecart / Objectif Haut 21,9% Ecart / Objectif Moyen 4,13% Ecart / Objectif Bas -11,6% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Ajaypal S. Banga Chief Executive Officer & Director Michael E. Miebach President & Chief Executive Officer-Elect Richard Neil Haythornthwaite Chairman Edward McLaughlin President-Operations & Technology Sachin J. Mehra Chief Financial Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MASTERCARD -0.70% 305 579 VISA 3.76% 415 074 PAYPAL HOLDINGS, INC. 57.40% 199 913 PALO ALTO NETWORKS, INC. 0.70% 22 465 AVAST PLC 14.73% 6 614 MIMECAST LIMITED 0.23% 2 738