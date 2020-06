MASTERCARD : rachète la spécialiste de l'open banking, Finicity, pour 825 millions de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mastercard accélère sa stratégie dans l’open banking en rachetant Finicity pour 825 millions de dollars. Si certains objectifs de performance sont atteints, les actionnaires de Finicity ont la possibilité de recevoir jusqu'à 160 millions de dollars supplémentaires. Le spécialiste des paiements explique qu’il s’agit de l’un des principaux fournisseurs nord-américains d'accès en temps réel aux données et aux informations financières." Finicity est une entreprise qui a fait ses preuves, construite sur des partenariats avec des milliers de banques et de fintechs, comme nous. Finicity partage également notre engagement en faveur de pratiques de gestion des données centrées sur les consommateurs, garantissant que ces derniers ont leur mot à dire sur la manière dont leurs informations doivent être utilisées et sur l'endroit où elles doivent l'être " a déclaré le président de Mastercard, Michael Miebac.Mastercard rappelle avoir investi de plus en plus dans l'open banking depuis plusieurs années, notamment avec le lancement en 2019 d'un ensemble complet de solutions en Europe.Comme pour les acquisitions passées, Mastercard ne s'attend pas à ce que cette acquisition ait un effet dilutif sur son activité pendant plus de 24 mois.La transaction, qui devrait être conclue d'ici la fin de l'année, est soumise aux examens réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles.