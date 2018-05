Mastercard : consensus largement battu au premier trimestre

02/05/2018 | 14:37

Solide début d'exercice pour Mastercard, qui a rapporté ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street avoir dégagé un bénéfice par action (BPA) de 1,41 dollar au premier trimestre, contre 1 dollar un an auparavant.



Hors éléments exceptionnels, le BPA du spécialiste américain des systèmes de paiement est ressorti à 1,5 dollar, après 1,01 dollar et contre 1,25 dollar pronostiqué par le consensus.



Le chiffre d'affaires s'est quant à lui établi à 3,58 milliards de dollars, à comparer à 2,73 milliards au terme des 3 premiers mois de 2017. Les analystes étaient là aussi moins confiants, tablant en moyenne sur une augmentation à 3,25 milliards de dollars.





