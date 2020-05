Mastercard : élargissement du programme Girls4Tech

06/05/2020 | 15:45

Le groupe Mastercard annonce avoir élargi son programme Girls4Tech de sensibilisation aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM), en mettant en ligne de nouvelles ressources.



Ce programme a été conçu pour aider parents et enseignants à intéresser les enfants de 8 à 12 ans à ces matières.



'Dès à présent, le site internet Girls4Tech Connect propose aux élèves des activités d'initiation, en français, pour découvrir des univers STIM comme le monde numérique, la cryptologie ou encore la détection, tranquillement de chez eux', explique Mastercard.



