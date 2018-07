Mastrad : CA annuel 2017-2018

Paris, le 31 juillet 2018 : MASTRAD (FR0004155687 – ALMAS), marque innovante dans les ustensiles de cuisine, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel consolidé non audité pour le de l'exercice 2017-2018, clos le 30 juin 2018.

mEUR 12 mois

30/06/2018 12 mois

30/06/2017 Delta France 3,5 4,3 -19% Export 1,5 2,4 -38% Total MASTRAD SA 5 6,6 -24% ORKA 0 0,2 -100% Total Hors US 5 6,8 -26% Mastrad Inc 0,7 2 -65% Total Groupe 5,6 8,9 -37%

Le chiffre d'affaires groupe réalisé au cours de l'exercice clos au 30 juin 2018 s'établit à 5,6 m€ en baisse de 37% par rapport à l'exercice précédent.

France

Mastrad a réalisé au cours de l'exercice 2017/2018 un chiffre d'affaires en France de 3,5 m€, en recul de 19% par rapport à l'année passée. Le taux de marge brute est cependant en nette progression.

Export

Progression de la zone Asie (+38% hors royalties perçues) et Pacifique avec ouverture d'un grand compte Australie. Au global export, le chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2017/2018 enregistre une baisse de 38% à 1,5 m€. Le taux de marge brute est cependant lui aussi en forte progression.

Amérique du Nord

Le chiffre d'affaires de Mastrad Inc. recule de 65% à 0,7 m€ contre 2 m€ l'année passée pour la même période. Cela s'explique par une mise en place plus longue que prévue du processus d'externalisation de l'activité et des relais de chiffres attendus.

ORKA La filiale dédiée à la grande distribution, mise en sommeil à compter du 1er juillet 2017, ne réalise plus aucun chiffre d'affaires.

Perspectives

La réorganisation de l'activité des filiales Mastrad Inc et Orka a permis d'éliminer d'importants foyers de pertes. La nouvelle gestion opérée aux US permet d'anticiper une reconquête du marché américain, avec un retour à l'équilibre dès l'exercice prochain grâce à la nouvelle gamme de sondes intelligentes. La performance européenne pâtit de la faiblesse actuelle de l'activité et du désengagement de nos gammes traditionnelles en faveur de produits plus porteurs, innovants et à forte valeur ajoutée.

Mastrad a commencé à livrer la première sonde de cuisson connectée et les tous premiers résultats de revente au consommateur sont extrêmement positifs.

En mai 2018, Mastrad a levé 1.3 m€ en vue du lancement mondial de la sonde connectée sans fil « meat° it » et plus particulièrement pour la finalisation de l'application V1 (firmware et hardware) ; le développement de la V2 (software et firmware) et le financement vidéo - campagne PR aux Etats-Unis et publicité.

Mathieu Lion, Président du Groupe MASTRAD, conclut : «Le semestre écoulé a une fois de plus été difficile, à l'image du marché actuellement, mais nos efforts de restructuration et diversification produits portent enfin leurs fruits. Nous avons des référencements majeurs auprès des plus importants acteurs de la distribution électroniques (Darty, Boulanger, Pro Idée, Williams Sonoma). Nos produits seront déployés dans ces enseignes durant l'automne et nous permettent d'anticiper un semestre en cours satisfaisant.

A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.fr) Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine avec un positionnement moyen haut de gamme. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique et design. En 20 ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 – Mnémo : ALMAS

