Paris, le 31 juillet 2019 : MASTRAD (FR0004155687 – ALMAS), marque innovante dans les ustensiles de cuisine, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel consolidé non audité pour le de l'exercice 2018-2019, clos le 30 juin 2019.

30.06.19 30.06.18 Δ En m€ 12 mois 12 mois France 3,3 3,5 -5,7% % du CA total 63,5% 61,4% Export (hors Amérique du Nord) 1,3 1,5 -13,3% % du CA total 25,0% 26,3% Orka 0 0 - % du CA total 0,0% 0,0% Mastrad Inc. (Etats-Unis et Canada) 0,6 0,7 -14,3% % du CA total 11,5% 12,3% CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL GROUPE 5,2 5,7 -8,8%

Le chiffre d'affaires groupe réalisé au cours de l'exercice clos au 30 juin 2019 s'établit à 5,2 m€. La hausse importante du chiffre d'affaires et de la marge brute du second semestre de l'exercice a limité sensiblement le recul constaté sur l'exercice.

France

Mastrad a réalisé au cours de l'exercice 2018/2019 un chiffre d'affaires en France de 3,3 m€, en léger recul de 5,7% par rapport à l'année passée. Le taux de marge brute est cependant en très nette progression (2,7points). Le chiffre d'affaires France a progressé de 15% sur le second semestre par rapport au même semestre de l'année précédente.

Export

Le chiffre d'affaires export au cours de l'exercice 2018/2019 enregistre une baisse de 13,3% à 1,3 m€. Le taux de marge brute reste relativement stable.

Amérique du Nord

Le chiffre d'affaires de Mastrad Inc. s'établit à 0,6 m€ contre 0,7 m€ l'année passée pour la même période.

ORKA La filiale dédiée à la grande distribution, mise en sommeil à compter du 1er juillet 2017, ne réalise plus aucun chiffre d'affaires.

Perspectives

Globalement, le groupe constate une nette amélioration très encourageante du chiffre d'affaires sur le second semestre de l'exercice.

Pour soutenir la croissance retrouvée, MASTRAD a procédé, en novembre 2018, à une augmentation de capital de 0,4 m€ et à une émission de 1M€ d'OCABSA, dans le cadre d'un placement privé réservé à des fonds d'investissement gérés par NextStage AM. Ces opérations consolident les fonds nécessaires pour accompagner la commercialisation de la nouvelle gamme de produits connectés.

Pour rappel, la société s'est vue décerner plusieurs prix de design internationaux pour ses dernières créations, entre autres un Red Dot award et un « innovation award » au CES de Las Vegas pour la sonde meat°It et le prix Global Innovation Award pour le thermomètre m°control. Parmi les acteurs industriels majeurs qui avaient montré leur intérêt pour la sonde meat°it, Yummly Inc, filiale de Whirpool Corporation, a signé un accord avec Mastrad. Les premières facturations ont eu lieu au titre de ce contrat en juin 2019.

Mathieu Lion, Président Directeur Général de Mastrad conclut : « La hausse de notre chiffre d'affaires sur les sept derniers mois confirme que le marché sur lequel nous évoluons est à nouveau en progression. La bonne tenue des ventes de nos gammes traditionnelles se confirme. Mastrad va étoffer son offre de sondes de cuisson et de mesure de la température afin d'atteindre toutes les catégories d'utilisateurs, y compris les industriels, les professionnels de la restauration et de la transformation et livraison alimentaire, à travers une offre WSN (Wireless Sensor Network), un segment de marché en évolution rapide.»

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 – Mnémo : ALMAS

