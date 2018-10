Mastrad : Mastrad résultats annuels consolidés au 30 juin 2018

RÉSULTATS CONSOLIDÉS ANNUELS 2017-2018

Paris, le 30 octobre 2018 : MASTRAD (FR0004155687 – ALMAS), marque innovante dans les ustensiles de cuisine, éligible au PEA-PME, présente aujourd'hui ses résultats annuels consolidés pour l'exercice 2017/2018, clos le 30 juin 2018 arrêtés par le conseil d'administration de ce jour.

Comptes consolidés

Mastrad*

Normes françaises 30.06.18 30.06.17 Var. En K€ 12 mois 12 mois (en %) Chiffre d'affaires 5 686 8 851 -36% EBITDA -1 535 -1 622 5% Résultat d'exploitation -1 998 -2 500 20% Marge d'exploitation (% CA) -35,14% -28,25% Résultat courant avant impôt et exceptionnels -2 150 -2 740 22% Exceptionnels 216 32 575% Impôts 94 74 27% Résultat net -1 840 -2 633 30% Part des minoritaires 0 0 Résultat net part du Groupe -1 840 -2 633 30%

Compte de résultat groupe

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice clos le 30 juin 2018 du Groupe MASTRAD s'établit à 5 687K€ contre 8 851 K€ l'exercice précédent.

La perte d'exploitation consolidée ressort à (1 988) K€ contre (2 500) K€ constatée en 2016-2017.

L'EBITDA consolidé s'établit à (1 535) K€ contre (1 622) K€ l'exercice précédent.

Le résultat net du groupe de l'exercice clos le 30 juin 2018 laisse apparaître une perte de (1 840) K€ contre (2 633) K€ au titre de l'exercice précédent.

Les capitaux propres consolidés au 30 juin 2018 s'élèvent à 2 292 K€ contre 2 375 K€ à fin juin 2017.

L'endettement financier brut a encore été réduit, s'établit à 111 K€ contre 420 K€ l'année précédente.

La réduction de la dette est essentiellement due à l'incorporation à hauteur de la dette obligataire d'un montant de 195 K€ au capital social et du remboursement intégral de l'emprunt bancaire.

Au 30 juin 2018 il reste un montant en principal de 100 K€ au titre de l'emprunt obligataire.

Mastrad SA

L'activité de Mastrad SA a reculé de 26% au 30 juin 2017 5 m€ contre 6,6 m€ l'exercice précédent. Face à cette baisse des revenus, le Groupe a encore diminué l'ensemble de ses coûts fixes. Le résultat d'exploitation de Mastrad SA s'établit à (1 424) K€ contre (1 856) K€ l'exercice précédent. Le résultat net est une perte de (1 134) K€ contre (1 842) K€ l'exercice précédent.

Mastrad subit depuis plusieurs exercices le déclin des ventes dans quasiment tous canaux de distribution et plus particulièrement dans les ventes en magasin. Le constat est le même pour tous les types de magasins : le manque de trafic. Les consommateurs se détournent des réseaux traditionnels, mais n'ont pas pour autant reporté leur consommation sur internet, le site e-commerce de la société tout comme les grands sites de ventes internet n'ayant pas mieux performé.

La tendance est aujourd'hui à la décoration au détriment de la cuisine ce qui est notable dans tous les points de vente d'opportunité tels que les jardineries ou encore les corners dans les grands magasins.

Mastrad Inc.

Au 30 juin 2018, le chiffre d'affaires de la société Mastrad Inc s'établit à 662 K€ contre 1.987 K€ l'exercice précédent.

La perte d'exploitation s'établit à (565) K€ contre (447) K€ l'exercice précédent. Le résultat net de Mastrad Inc est négatif à (673) K€ contre (519) K€ l'exercice précédent.

Cette baisse très substantielle de l'activité est due au changement de mode de distribution depuis le début de l'exercice, à la réduction de l'inventaire et à un fort ajustement de l'offre produit. Devant ces résultats décevants, le contrat avec Janus Corp., société spécialisée dans le développement et la commercialisation des marques étrangères aux Etats-Unis qui assure le marketing et la commercialisation des produits Mastrad aux Etats-Unis fait l'objet d'une renégociation.

TKB (mise en équivalence)

La société est en liquidation judiciaire, les comptes annuels ne sont pas établis.

ORKA SAS

Au 30 juin 2018, ORKA a réalisé un chiffre d'affaires de 4.3 K€ contre 221 K€ au titre de l'exercice précédent.

Perspectives

Innovation et valeur ajoutée

La Société réalise toujours des investissements importants en matière de Création-Recherche & Développement permettant de sortir des produits à plus forte valeur ajoutée.

Mastrad se concentre actuellement sur les produits de mesure et de contrôle de la température, connectés, segment sur lequel le savoir-faire et l'innovation de Mastrad sont reconnus. Le dernier prix en date, pour la sonde sans fil connectée meat°it, reçu début octobre de la part du Consumer Electronic Show (CES premier salon pour l'innovation et la technologie) à Las Vegas, est une véritable reconnaissance de ce savoir-faire.

Mastrad entend devenir un leader dans cette catégorie en développant une gamme complète de sondes de cuisson et de contrôle des aliments.

Les levées de fonds réalisées en 2017 ont permis de finaliser le développement de la sonde meat°it, et de poursuivre le développement d'une gamme d'instruments de contrôle de la température, du temps et du poids à usage domestique, mais aussi professionnel et industriel. Les fonds levés en 2018 vont permettre de continuer le développement, le déploiement et l'implantation à plus grande échelle de cette gamme très prometteuse.

Stratégie marketing renforcée

L'objectif étant de faire de Mastrad la marque préférée de ses utilisateurs et de ses clients, les efforts marketing accentuent le virage pris lors de l'exercice précédent à savoir se rapprocher des consommateurs et des revendeurs.

Création de la mastrad family :www.mastrad-family.fr

La stratégie marketing vise à favoriser le sell out (faire sortir les produits des points de vente des revendeurs).

Mastrad continue de développer les réseaux digitaux que ce soit par le site propre, les pure players ou les market places, sans pour autant négliger le réseau traditionnel des détaillants.

Mastrad se positionne également sur des segments professionnels CHR, un créneau porteur au vu des résultats sur l'exercice clos, (vente du gant professionnel).

Le produit phare meat'it permet d'envisager une réimplantation dans les jardineries et de nouveaux référencements dans le secteur du tourisme de plein air.

A l'export, les nouveaux axes de développement se situent notamment en Europe de l'Est et en Asie. Un commercial est présent à Mastrad Hong Kong afin de contribuer à la croissance dans cette région.

Perspectives de licences

Après avoir concédé deux licences sur l'exercice portant sur ses brevets de Plancha et de sonde connectée, Mastrad est maintenant en négociation avec deux leaders internationaux de l'électroménager et du BBQ.

Mathieu Lion, Président du Groupe MASTRAD, conclut : « Mastrad a comme atout d'avoir une gamme déjà large d'instruments de mesure et de contrôle de la température et des aliments et une distribution internationale en place. Avec le développement de nouveaux instruments, Mastrad sera leader sur ce marché qui progresse de 80% par an. Cette gamme élargie complète les gammes existantes de produits destinés à la cuisson, la sécurité et la préparation pour lesquels Mastrad est reconnu.

L'intérêt fort du public, des revendeurs et des industriels s'est confirmé pour nos sondes et nous devrions voir les premières retombées dès l'hiver.

