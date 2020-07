iggy - je trade toutes les plus grosse daubes de la place

c est cool



enfin kindy pas assez rapide today tss

ni a la vente ni a la reprise sur 0.58



je prefere ne jamais en avoir en cloture . il suffit d un jour ou il balance la suspension jusqu a la decision du tribunal de commerce le 31 mai et c est fini.je revois plus mon argent