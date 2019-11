Match Group, Inc. : A proximité d'un support moyen terme important 18/11/2019 | 15:05 achat En attente

Cours d'entrée : 70$ | Objectif : 84$ | Stop : 64$ | Potentiel : 20% La pression vendeuse pourrait s'essouffler prochainement sur le titre Match Group, Inc.. En effet, la zone support actuellement testée des 65.82 USD arrive en renfort et pourrait contenir, au moins à court terme, les velléités baissières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 84 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 65.82 USD, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 57.59 USD.

Points faibles Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 38.95 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Réseaux sociaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MATCH GROUP, INC. 63.85% 19 620 FACEBOOK 48.83% 556 376 TWITTER 1.77% 22 665 LINE CORPORATION 39.00% 11 086 SINA CORPORATION -38.09% 2 310 NEW WORK SE 18.32% 1 745 GREE, INC. 23.13% 1 119 ZIGEXN CO., LTD. 10.31% 532 THE MEET GROUP, INC. 8.64% 361

Données financières (USD) CA 2019 2 057 M EBIT 2019 650 M Résultat net 2019 532 M Dette 2019 1 063 M Rendement 2019 - PER 2019 39,5x PER 2020 37,1x VE / CA2019 10,2x VE / CA2020 8,38x Capitalisation 19 903 M Prochain événement sur MATCH GROUP, INC. 28/01/20 Année 2019 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 81,32 $ Dernier Cours de Cloture 71,09 $ Ecart / Objectif Haut 35,0% Ecart / Objectif Moyen 14,4% Ecart / Objectif Bas -22,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Amanda W. Ginsberg Chief Executive Officer & Director Sharmistha Dubey President & Director Joseph M. Levin Chairman Gary Swidler Chief Financial Officer Thomas J. McInerney Independent Director