Match Group Inc : On pourra anticiper le retour d'une tendance haussière 13/11/2018 | 14:07

Cours d'entrée : 40.95$ | Objectif : 48$ | Stop : 37.4$ | Potentiel : 17.22% La valeur Match Group Inc présente une configuration technique intéressante pour miser sur un retournement de tendance de moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 48 $. Graphique MATCH GROUP INC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 35.23 USD, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Thomson Reuters, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Sous-secteur Réseaux sociaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MATCH GROUP INC 30.79% 11 388 FACEBOOK -19.78% 406 785 TWITTER 33.32% 24 368 LINE CORP -27.41% 7 147 SINA CORP -38.37% 4 367 DENA CO LTD -8.61% 2 836 XING SE -3.57% 1 637 GREE,INC. -31.65% 1 037 ZIGEXN CO LTD -28.76% 696 ITOKURO INC -50.74% 600 MEET GROUP INC 32.98% 277

Données financières ($) CA 2018 1 721 M EBIT 2018 612 M Résultat net 2018 458 M Dette 2018 1 113 M Rendement 2018 - PER 2018 26,64 PER 2019 26,01 VE / CA 2018 7,26x VE / CA 2019 5,77x Capitalisation 11 388 M Graphique MATCH GROUP INC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 50,9 $ Ecart / Objectif Moyen 24% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Amanda W. Ginsberg Chief Executive Officer & Director Sharmistha Dubey President Joseph M. Levin Chairman Gary Swidler Chief Financial Officer Sam Yagan Vice Chairman