Materion : lance la bande d'alliage à haute conductivité QMet™ 300 de haute performance pour les applications à courant élevé

Materion Corporation (NYSE: MTRN) a récemment introduit l’alliage QMet™ 300 — sa nouvelle bande d’alliage de haute performance qui offre la combinaison unique de haute conductivité, puissance et formage afin de satisfaire les besoins actuels et émergents des clients des marchés électronique grand public et automobile.

La bande d’alliage QMet 300 est un matériau en cuivre, chrome et argent ayant une conductivité plus grande que tous les autres alliages de puissance similaire, AVEC un formage précis et une excellente résistance à la relaxation comparable à celui du cuivre-beryllium.

« Nous avons créé la bande d’alliage QMet 300 afin d’introduire de nouveaux designs qui n’ont pas pu être fabriqués ailleurs pour nos clients de divers secteurs et différentes applications », a déclaré Clive Grannum, président de Materion Performance Alloys and Composites. « Sa haute conductivité, sa puissance et son formage la différencient de tous les autres alliages disponibles sur le marché. Nous espérons qu’elle sera utilisée pour résoudre les problèmes de matériaux à travers une vaste variété d’industries mieux que celles qui existent actuellement, y compris les marchés des appareils électroniques, des serveurs et des connections de données. »

La haute conductivité de l’alliage QMet 300 permet aux ingénieurs concepteurs de créer de plus petites composantes à courant élevé et au transfert de chaleur élevé, qui conviennent à l'utilisation dans des espaces plus étroits. Ainsi cet alliage est une solution inégalée pour de nombreuses applications de l’électronique grand public et automobile, à savoir :

Contacts d'alimentation pour chargement des VE

Contacts d'alimentation des appareils

Contacts d'alimentation des ordinateurs

Connecteurs de panneaux arrières, de médians et de CardEdge

Connecteurs de système photovoltaïque

Diffuseuse de chaleur pour produits électroniques grand public

Terminaux de faisceaux de câblage automobiles et connecteurs haut voltage

QMet 300 est la nouvelle addition à l’éventail de produits QMet, qui comprend également QMet 200 — un alliage de cuivre, chrome, nickel qui est une solution parfaite pour les environnements de petit espace de températures élevées, que l’on retrouve souvent dans le secteur de l’électronique grand public.

Avec les alliages QMet, Materion peut satisfaire des commandes en série plus petites avec des délais réduits, permettant ainsi aux ingénieurs d’accéder plus rapidement à ces matériaux.

La société anticipe de développer d’autres produits d’alliage QMet pionniers de l’industrie afin de répondre aux besoins futurs des clients.

À propos de Materion :

Materion Corporation est basée à Mayfield Heights dans l'État de l'Ohio, États-Unis. La société fournit, par le biais de ses filiales en propriété exclusive, des matériaux de pointe à de nombreux marchés mondiaux. Notre unique portefeuille de produits comprend des alliages de haute performance, des produits beryllium, des bandes de métal plaqué, des métaux composites, des céramiques, des produits chimiques inorganiques, des matériaux d'emballage microélectroniques, des optiques de précision, des films de revêtements fins et des dépôt de matériaux fins.

Pour en savoir plus consultez (http://materion.com/About).

