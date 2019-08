Japon: Matsukiyo discute avec Cocokara pour créer un géant du drugstore

Données financières (JPY) CA 2020 600 Mrd EBIT 2020 37 884 M Résultat net 2020 26 363 M Trésorerie 2020 54 039 M Rendement 2020 1,87% PER 2020 14,2x PER 2021 13,4x VE / CA2020 0,53x VE / CA2021 0,49x Capitalisation 375 Mrd Graphique MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 4 725,00 JPY Dernier Cours de Cloture 3 650,00 JPY Ecart / Objectif Haut 91,8% Ecart / Objectif Moyen 29,5% Ecart / Objectif Bas -1,37% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kiyoo Matsumoto President & Representative Director Namio Matsumoto Chairman Hiroshi Nishida Manager-Finance & Accounting Hidesato Hiramatsu Senior Manager-Information System Takashi Matsumoto Managing Director & Senior General Manager-Sales Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO., LTD. 13.18% 3 520 WALGREENS BOOTS ALLIANCE -22.33% 46 963 MCKESSON CORPORATION 32.44% 26 384 AMERISOURCEBERGEN 19.97% 18 203 CARDINAL HEALTH 0.16% 13 049 SINOPHARM HOLDING CO LTD -14.89% 10 639