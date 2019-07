MATTEL : fait mieux que prévu au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mattel a enregistré au deuxième trimestre une perte nette de 108 millions de dollars contre une perte de 241 millions un an plus tôt. Sur une base ajustée lorsqu'on tient compte des éléments non récurrents, la société a perdu 25 cents par action. Les analystes attendaient en moyenne une perte de 40 cents par action. Concernant le chiffre d’affaires, il progresse de 2 % à 860,1 millions de dollars sur la période, ce qui est supérieur aux attentes de 813 millions de dollars."Ce trimestre démontre une fois de plus l'élan continu de notre stratégie de redressement pluriannuelle ", s'est félicité Ynon Kreiz, président-directeur général de Mattel."Nous continuons à gagner du terrain et restons sur la bonne voie pour transformer Mattel en une entreprise de jouets performante et axée sur la propriété intellectuelle", a-t-il ajouté.