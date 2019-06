Aujourd’hui, Hot Wheels et Nintendo annoncent le lancement mondial des voitures moulées et des circuits de course Hot Wheels Mario Kart. Avec ce lancement, les personnages cultes de Nintendo et les karts emblématiques de la très populaire franchise, Mario Kart, ont accompli leur transformation en voitures-jouets authentiques et hautement performantes.

La gamme des répliques conçues par Hot Wheels propose des modèles réduits (à l’échelle 1/64) des voitures Mario Kart, aptes à disputer des courses, et effectuer des cascades et des collisions sur divers circuits Hot Wheels Mario Kart où le jeu prend vie. Les karts moulés sous pression sont également compatibles avec les ensembles Hot Wheels existants. Lors de ce lancement, la gamme des voitures moulées Hot Wheels Mario Kart comprendra Mario, Yoshi, Luigi et Bowser ; et de nombreux autres personnages, tels que Princess Peach, Koopa Troopa et Toad sont annoncés pour très bientôt.

Trois circuits de course inspirés du jeu seront également disponibles :

Panoplies de course Hot Wheels Mario Kart inspirées par le circuit : Piste-glissière Piranha Plant Piste de course Thwomp Ruins

Circuit de course Hot Wheels Mario Kart

« Mario Kart et Hot Wheels sont deux des marques les plus emblématiques du divertissement. Chacune a sa propre histoire et ses passionnés, si bien que la combinaison des deux donne quelque chose de très spécial », a confié Matt Brutocao, directeur principal du Marketing de marque mondial, chez Hot Wheels. « Notre nouvelle gamme Hot Wheels Mario Kart crée une expérience de jeu Mario Kart passionnante, comprenant des personnages amusants, des détails authentiques et les types de défis de course hors du commun, synonymes de Hot Wheels. »

« Nintendo et Mattel ont un objectif commun : inciter les gens à sourire grâce à différentes expériences de divertissement », a ajouté Tom Prata, vice-président exécutif des Initiatives stratégiques, chez Nintendo. « Nous sommes ravis de donner vie aux personnages et aux circuits inspirés du jeu Mario Kart, et de le faire d’une manière qui plaira aux fans de tous âges. »

Les voitures moulées et les circuits Hot Wheels Mario Kart seront disponibles à l’échelle mondiale, dans certains marchés et chez des détaillants spécialisés à partir de l’été 2019.

Pour célébrer le lancement de la nouvelle gamme de produits et la collaboration avec Nintendo, Hot Wheels présentera Mario Kart au salon Comic-Con de San Diego, du 17 au 21 juillet 2019. Les visiteurs auront accès à une voiture moulée sous pression « Metal Mario » Hot Wheels Mario Kart, exclusive, en vente uniquement sur le stand Mattel ou en prévente sur le site shop.mattel.com.

Créées en 1968 par un innovateur, un spécialiste des fusées et un designer automobile, les voitures moulées sous pression, à l’échelle 1/64, de Hot Wheels ont été conçues pour impressionner et offrir des performances spectaculaires. Cinq décennies plus tard, Hot Wheels est le jouet le plus vendu au monde* avec plus de 16,5 voitures vendues à la seconde. La marque, qui a débuté avec une voiture toute simple, mais attrayante, sur un circuit aux pistes orange, a évolué pour devenir une puissante franchise mondiale offrant aux amateurs de tous âges des expériences de jeux multicanaux.

Mattel (NASDAQ : MAT) est une société mondiale de divertissement pour enfants, spécialisée dans la conception et la production de jouets et de produits de consommation, de qualité. Nous créons des produits innovants et des expériences qui inspirent, divertissent et développent les enfants par le jeu. Nous attirons les consommateurs via notre portefeuille de franchises emblématiques, notamment Barbie®, Hot Wheels®, American Girl®, Fisher-Price®, Thomas & Friends® et Mega®, ainsi que d’autres marques populaires que nous possédons ou concédons sous licence, en partenariat avec des sociétés de divertissement mondiales. Nos offres comprennent du contenu cinématographique et télévisé, des jeux, de la musique et des événements en direct. Nous opérons dans 40 sites et vendons des produits dans plus de 150 pays, en collaboration avec les plus grandes sociétés de vente au détail et de technologie, au monde. Depuis sa fondation en 1945, Mattel est fière d’être un partenaire de confiance qui explore les émerveillements de l’enfance et permet aux plus jeunes de réaliser leur plein potentiel. Retrouvez-nous en ligne à l’adresse www.mattel.com.

