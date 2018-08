Mattel : deux nominations au conseil d'administration

14/08/2018 | 14:29

Mattel annonce ce jour deux nominations à son conseil d'administration.



Ainsi, le fabricant de jouets a nommé Adriana Cisneros, CEO du conglomérat vénézuélien Cisneros Group, et Roger Lynch, CEO de la plateforme de streaming musical Pandora Media, à son board.



Mattel a déclaré que l'entreprise bénéficierait de leur expérience dans des domaines d'activité clés pour le groupe, notamment le contenu numérique, les médias sociaux, le marketing en ligne et la technologie.





