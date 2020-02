Mattel : en hausse malgré un 4ème trimestre décevant

14/02/2020 | 16:35

Mattel a affiché un bénéfice trimestriel pire que prévu avec une baisse du chiffre d'affaires, mais ses actions augmentent tout de même légèrement à la Bourse de New York après cette publication.



Mattel, dont les plus grandes marques incluent Barbie et Fisher-Price, a déclaré que le bénéfice net du quatrième trimestre était tombé à 9,2 millions de dollars, ou 0 cent par action, contre 54,3 millions et trois cents par action, un an plus tôt.



Le plus grand fabricant de jouets au monde a déclaré que ses ventes avaient chuté de 3% à 1,47 milliard de dollars au cours du dernier trimestre, avec des ventes en baisse de 3% en Amérique du Nord et stables à l'international.



'À première vue, le quatrième trimestre a été solide dans un contexte d'ambiance calme', ont expliqué les analystes de Jefferies.



Le courtier a toutefois souligné que l'EBITDA ajusté sous-jacent était d'environ 25% inférieur aux estimations.



En effet, le résultat opérationnel publié est de 67,6 millions de dollars, en baisse de 38 millions de dollars, et le résultat opérationnel ajusté de 109,3 millions de dollars, soit une baisse de 2,2 millions de dollars.



