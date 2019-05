Mattel : prolonge son contrat de licence avec DC Comics

24/05/2019 | 12:53

Mattel a déclaré qu'il allait continuer à fabriquer des jouets et des jeux inspirés des héros de BD de DC Comics, dont Superman et Batman.



Le fabricant américain a prolongé son contrat de licence global avec la société mère de DC Comics, Warner Bros et continuera d'être son détenteur de licence de jouets dans les catégories filles, préscolaire, véhicules, jeux et jouets de fantaisie, a-t-il déclaré.



Mattel - qui possède également des partenariats de licence avec Disney et Universal Pictures - est le partenaire de DC Comics depuis plus de 15 ans.



DC Comics détient les droits sur d'autres personnages, tels que Green Lantern, Wonder Woman et The Flash.



