Mattel : reg; dévoile Hot Wheels™ id, le nouveau système ludique révolutionnaire où jeu physique et numérique sont combinés. Disponible exclusivement sur Apple.com, dans certaines boutiques Apple Store et sur l'App Store

Mattel, Inc. (NASDAQ : MAT) a annoncé aujourd’hui le lancement de Hot Wheels id, la nouvelle réalisation de la marque bien-aimée avec laquelle des générations d’enfants ont joué pour attiser leur esprit de compétition. Grâce à des jeux de courses innovants, Hot Wheels id réunit le concret et le numérique dans une expérience Mixed Play (de jeu mixte) qui intègre de manière unique des voitures miniatures identifiables, un portail de course intelligent (Race Portal), une piste intelligente (Smart Track), ainsi qu’une plateforme numérique. Tous ces composants vous permettent d’assembler votre écurie de course automobile personnalisée, de mesurer vos performances et de concourir comme jamais auparavant. Hot Wheels id sera disponible dès le 14 juin exclusivement sur Apple.com, dans certaines boutiques Apple Store et sur l’App Store.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190614005529/fr/

Hot Wheels Race Portal™ scans your Hot Wheels id vehicles into the app, tracks speed and counts laps via infrared sensors, and easily connects with your classic Hot Wheels track. (Photo: Business Wire)

Pour la toute première fois, les enfants peuvent scanner numériquement leurs petites voitures Hot Wheels id, et tenter de battre des records dans le monde réel et virtuel. En ajoutant la capacité de relever et d’enregistrer des vitesses, de compter les tours et de mesurer la distance parcourue sur des pistes et des sets de jeu spécialement conçus, Hot Wheels id amplifie, grâce au jeu numérique, les expériences physiques que les enfants connaissent depuis des générations.

Hot Wheels id étoffe le jouet le plus vendu au monde et fait passer les courses de petites voitures à un niveau supérieur. La gamme comprend :

Les mini voitures moulées de qualité Hot Wheels™ id sont équipées de la technologie sans fil qui stocke les données de performance de chaque véhicule et les rend uniques.

sont équipées de la technologie sans fil qui stocke les données de performance de chaque véhicule et les rend uniques. Le Race Portal™ de Hot Wheels est un portail de course qui intègre vos véhicules Hot Wheels id dans l’application, enregistre la vitesse et compte les tours grâce à des capteurs infrarouges. L’application se connecte aisément à votre piste Hot Wheels classique. Le Race Portal comprend deux voitures miniatures Hot Wheels id exclusives.

est un portail de course qui intègre vos véhicules dans l’application, enregistre la vitesse et compte les tours grâce à des capteurs infrarouges. L’application se connecte aisément à votre piste Hot Wheels classique. Le Race Portal comprend deux voitures miniatures exclusives. Le kit Smart Track® Hot Wheels™ id est une piste intelligente dont le tout nouveau design Hot Wheels permet d’augmenter la vitesse et d’améliorer la course, les sauts et les collisions, tout en ajoutant la distance totale parcourue à vos statistiques de véhicule. La Smart Track comprend le booster le plus rapide et le plus puissant jamais conçu par Hot Wheels, ainsi que deux voitures miniatures Hot Wheels id exclusives, et le Race Portal de Hot Wheels.

est une piste intelligente dont le tout nouveau design Hot Wheels permet d’augmenter la vitesse et d’améliorer la course, les sauts et les collisions, tout en ajoutant la distance totale parcourue à vos statistiques de véhicule. La Smart Track comprend le booster le plus rapide et le plus puissant jamais conçu par Hot Wheels, ainsi que deux voitures miniatures exclusives, et le Race Portal de Hot Wheels. L’application Hot Wheels™ id héberge votre garage virtuel de véhicules Hot Wheels id, que vous pouvez collectionner, puis faire concourir, sauter, s’écraser, monter en puissance et s’affronter. L’application contient des centaines de défis et de courses numériques pour que le divertissement ne s’arrête jamais.

« Hot Wheels a commencé à innover dans les courses de petites voitures il y a plus de 50 ans. Aujourd’hui, nous apporterons une fois encore, un nouvel élan avec Hot Wheels id », a déclaré Chris Down, directeur de la conception, chez Mattel. « Bien que la marque connaisse le jeu numérique, c’est la première fois que nos fans pourront enregistrer les plus hautes vitesses, les courses gagnées et les défis relevés par les véhicules miniatures Hot Wheels id moulés dans le monde physique. Ils pourront ensuite collecter, gérer et piloter les mêmes voitures dans le monde numérique. Cette expérience Mixed Play révolutionnaire permet aux enfants de tous âges, de relever des défis comme jamais auparavant. »

Le prix d’achat d’une seule voiture Hot Wheels id est de 6,99 USD. Le portail de course, Race Portal Hot Wheels id coûte 39,99 USD, et le kit de piste intelligente, Smart Track Kit Hot Wheels id, 179,99 USD. L’application Hot Wheels id est disponible au téléchargement ICI, et son utilisation est gratuite.

L’engagement de Mattel en matière de sûreté et de sécurité est de la plus haute importance, et à ce titre, Hot Wheels id a été créé avec des normes rigoureuses, et conçu de manière à garantir confidentialité, sécurisation et sécurité en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site HotWheels.com/id.

À propos de Mattel

Mattel est une société mondiale de divertissement pour enfants, spécialisée dans la conception et la production de jouets et de produits de consommation, de qualité. Nous créons des produits innovants et des expériences qui inspirent, divertissent et développent les enfants par le jeu. Nous attirons les consommateurs via notre portefeuille de franchises emblématiques, notamment Barbie®, Hot Wheels®, American Girl®, Fisher-Price®, Thomas & Friends® et MEGA®, ainsi que d’autres marques populaires que nous possédons ou concédons sous licence, en partenariat avec des sociétés de divertissement mondiales. Nos offres comprennent du contenu cinématographique et télévisé, des jeux, de la musique et des événements en direct. Nous opérons dans 40 sites et vendons des produits dans plus de 150 pays, en collaboration avec les plus grandes sociétés de vente au détail et de technologie, au monde. Depuis sa fondation en 1945, Mattel est fière d’être un partenaire de confiance qui explore les émerveillements de l’enfance et permet aux plus jeunes de réaliser leur plein potentiel. Retrouvez-nous en ligne à l’adresse www.mattel.com.

*Source : The NPD Group/Retail Tracking Service/G12/Jan-Dec 2018/Total Toys/Units

MAT-W

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190614005529/fr/