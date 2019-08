Mattel : reg; lance le jeu de course numérique Hot Wheels™ Infinite Loop, tout premier jeu gratuit de la marque Hot Wheels®

Mattel, Inc. (NASDAQ : MAT) a annoncé aujourd’hui le lancement de Hot Wheels™ Infinite Loop, un tout nouveau jeu de course numérique qui ouvre le légendaire catalogue Hot Wheels® aux appareils mobiles pour des compétitions de vitesse ultimes de type « smash-and-crash ». Avec un lancement programmé pour correspondre avec Gamescom, le plus grand salon commercial européen consacré à la culture des jeux numériques se tenant actuellement à Cologne, en Allemagne, le jeu Hot Wheels Infinite Loop est disponible sur l’App Store pour iPhone et iPad et va permettre aux fans de s’imprégner de la marque d’une manière nouvelle et passionnante.

Tout premier jeu gratuit de Mattel pour la franchiseHot Wheels, Hot Wheels Infinite Loop réinvente les très célèbres véhicules Hot Wheels avec lesquels les fans ont grandi dans un jeu de course et de collection de véhicules destiné aux joueurs âgés de 13 ans et plus.

L’un des aspects les plus amusants de Hot Wheels a toujours été la collection de voitures convoitées, et Hot Wheels Infinite Loop ramène ce concept à son point de départ. Les joueurs s’affronteront en temps réel contre d’autres pilotes du monde entier pour améliorer leurs performances et collectionner les très légendaires voitures Hot Wheels, y compris les modèles Bone Shaker™, Twin Mill™, Rodger Dodger™ et d’autres.

« Hot Wheels est le jouet le plus vendu au monde* et nous offrons maintenant aux fans une toute nouvelle expérience de jeu numérique gratuite », a déclaré Janet Hsu, responsable des franchises chez Mattel. « Hot Wheels Infinite Loop est un nouvel exemple de l’engagement de Mattel à donner vie de nouvelle manière à nos franchises reconnues dans le monde entier, et ce dans le cadre de notre transformation en une entreprise de jouets performante et axée sur la propriété intellectuelle. »

Pour fêter le lancement de Hot Wheels Infinite Loop, Mattel a créé une bande-annonce sur la course ultra-énergique que vous pouvez visionner ici.

Hot Wheels Infinite Loop est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store pour appareils iOS et le sera également bientôt sur le Google Play Store. Les utilisateurs d’Android peuvent se préinscrire au jeu dès maintenant, ce qui leur permettra de recevoir des récompenses spéciales, y compris la voiture très stylée Tur-Bone Charged™ avec revêtement exclusif au moment du lancement. Hot Wheels Infinite Loop a été développé en partenariat avec Creative Mobile, à qui l’on doit les jeux Drag Racing et Nitro Nation.

Des images de présentation du jeu Hot Wheels Infinite Loop peuvent être trouvées ici. Pour en savoir plus sur Hot Wheels Infinite Loop et pour rester au courant des dernières nouvelles et des événements, suivez-nous sur Facebookou visitez notre site Web officiel.

*Source : The NPD Group/Retail Tracking Service/G12/Jan-Dec 2018/Total Toys/Units

À propos de Mattel

Mattel est une société mondiale de divertissement pour enfants, spécialisée dans la conception et la production de jouets et de produits de consommation, de qualité. Nous créons des produits innovants et des expériences qui inspirent, divertissent et développent les enfants par le jeu. Nous attirons les consommateurs via notre portefeuille de franchises emblématiques, parmi lesquelles figurent Barbie®, Hot Wheels®, American Girl®, Fisher-Price®, Thomas & Friends® et MEGA®, ainsi que d’autres marques populaires que nous possédons ou concédons sous licence, en partenariat avec des sociétés de divertissement mondiales. Nos offres comprennent du contenu cinématographique et télévisé, des jeux, de la musique et des événements en direct. Nous opérons dans 40 sites et vendons des produits dans plus de 150 pays, en collaboration avec les plus grandes sociétés de vente au détail et de technologie, au monde. Depuis sa fondation en 1945, Mattel est fière d’être un partenaire de confiance qui explore les émerveillements de l’enfance et permet aux plus jeunes de réaliser leur plein potentiel. Retrouvez-nous en ligne à l’adresse www.mattel.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190822005722/fr/