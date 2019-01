MAUNA KEA TECHNOLOGIES : Gilbert Dupont dégrade à Alléger

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gilbert Dupont a dégradé sa recommandation sur Mauna Kea Technologies d'Accumuler à Alléger et abaissé son objectif de cours de 3 à 1,5 euro dans le cadre d'une revue sectorielle prenant en compte un environnement de marché toujours plus difficile pour la Medtech start-up. Le broker retient notamment les éléments suivants : un renforcement à venir des exigences en Europe et aux Etats-Unis, une mise sur le marché plus compliquée et une montée en puissance des ventes globalement décevant pour ses valeurs comme pour les comparables.Mauna Kea poursuit sa stratégie de changement de modèle et dispose désormais d'une équipe commerciale et marketing au complet pour assurer le déploiement de son offre " pay-per-use " aux États-Unis, rappelle le bureau d'études.Bien que la dynamique de placement ait été plus encourageante au deuxième et au troisième trimestre, cela ne se traduit pas encore dans les chiffres, constate le courtier. En effet, il y a un décalage entre le placement du système, la formation du professionnel de santé puis la facturation à l'utilisation.Pour le moment le passage à la stratégie pay-per-use se traduit surtout par une baisse d'activité, poursuit l'analyste.Gilbert Dupont estime manquer toujours, à ce stade, de recul sur le potentiel de ce changement de modèle. De plus, le partenariat avec Cook sur lequel la société avait fondé beaucoup d'espoirs ne délivre toujours pas et intermédiaire n'a aucune visibilité sur un potentiel démarrage.