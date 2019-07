MAUNA KEA TECHNOLOGIES : a reçu 11,5 millions d'euros de la BEI

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mauna Kea Technologies a reçu la première tranche d'un montant de 11,5 millions d'euros (Tranche 1), au titre d'un accord de financement conclu le 20 juin 2019 avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI). La Tranche 1 est accompagnée de l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) ouvrant droit, en cas d'exercice, à la souscription d'un maximum de 1.450.000 actions de la société (soit 5,75% du capital social sur une base non diluée) sous réserve des ajustements légaux et contractuels prévus par la documentation.Ces BSA ont été émis sur le fondement de la quatrième résolution (placement privé) adoptée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 octobre 2018. Le prix d'exercice des BSA est égal à la moyenne pondérée des volumes des trois dernières séances de bourse précédant leur émission, diminuée d'une décote de 5 %, soit 1,8856 euro par BSA.Les BSA peuvent être exercés à partir de ce jour et jusqu'au vingtième anniversaire de l'émission des BSA, soit le 3 juillet 2039.La société a par ailleurs procédé au remboursement anticipé du financement obligataire non-dilutif avec IPF Partners.Les deux tranches obligataires émises pour respectivement 4 millions et 5 millions en février 2017 et mai 2019 ont été intégralement remboursées le 28 juin 2019 pour un montant total de 10,7 millions. Le refinancement de cette dette permet une économie de 2 millions d'intérêts sur les cinq prochaines années.Christophe Lamboeuf, directeur financier et directeur général délégué de Mauna Kea Technologies, commente : " Nous nous félicitons de ce partenariat avec la BEI qui accompagne notre croissance dans la durée. Cette première tranche, remboursable in fine tant pour le principal que pour les intérêts, qui s'élèvent à 5%, est un financement particulièrement adapté à notre phase de développement et optimise nos cash flows au cours des cinq prochaines années.Après cette opération, la société dispose à ce jour d'une trésorerie disponible de 8,8 millions. Compte tenu de ses perspectives de développement, la société estime être en mesure de financer ses activités au cours des 12 mois à venir.