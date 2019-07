MAUNA KEA TECHNOLOGIES : activité en hausse de 33% au deuxième trimestre

Données financières (EUR) CA 2019 7,56 M EBIT 2019 -11,6 M Résultat net 2019 -12,4 M Dette 2019 11,5 M Rendement 2019 - PER 2019 -3,38x PER 2020 -3,45x VE / CA2019 7,26x VE / CA2020 8,44x Capitalisation 43,4 M Graphique MAUNA KEA TECHNOLOGIES Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MAUNA KEA TECHNOLOGIES Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 2,80 € Dernier Cours de Cloture 1,72 € Ecart / Objectif Haut 138% Ecart / Objectif Moyen 62,4% Ecart / Objectif Bas -13,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Robert L. Gershon Chief Executive Officer & Director Sacha Loiseau Chairman Véronique Dentan Operations Director Christophe Lamboeuf CFO & Deputy Chief Executive Officer François Lacombe Chief Scientific Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MAUNA KEA TECHNOLOGIES -14.23% 49 THERMO FISHER SCIENTIFIC 27.89% 118 214 DANAHER CORPORATION 35.60% 102 171 INTUITIVE SURGICAL 9.31% 61 880 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 18.45% 60 076 ILLUMINA 0.99% 53 458