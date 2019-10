MAUNA KEA TECHNOLOGIES : pénalisé par la baisse de son chiffre d'affaires trimestriel

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En net repli à l'ouverture, Mauna Kea Technologies abandonne 3,5% à 1,028 euro, après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en repli de 7% à 1,79 million d'euros. Les ventes cliniques ont grimpé de 22% à 1,77 million, représentant 99% du chiffre d'affaires total, contre 75% au troisième trimestre 2018. Le chiffre d'affaires de systèmes a diminué de 32% à 0,6 million. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires enregistre cependant une progression de 24% à 5,74 millions." La croissance du chiffre d'affaires de nos activités cliniques au troisième trimestre et au cours des neuf premiers mois de 2019 illustre la mise en œuvre efficace de nos priorités stratégiques pour 2019 ", a déclaré Robert L. Gershon, directeur général de Mauna Kea Technologies.Le dirigeant a rappelé que le bond des vents cliniques et la chute de 95% des ventes aux clients précliniques s'expliquaient par sa stratégie de concentration de ses ressources commerciales sur les ventes cliniques.Les ventes de consommables ont de nouveau tiré la croissance au troisième trimestre et ont augmenté de 54% d'un exercice à l'autre sur les neuf premiers mois de 2019. Ces ventes ont représenté plus de 54% des ventes totales de la société au cours de cette période.Mauna Kea Technologies s'est dit très satisfait de la croissance des ventes en Asie Pacifique qui ont augmenté de 57% d'un exercice à l'autre sur les neuf premiers mois de 2019, en particulier grâce aux ventes clinique qui ont augmenté de 82% sur la même période."Nous pensons que notre croissance en 2019 est en ligne avec nos priorités alors que nous nous concentrons sur l'utilisation du Cellvizio sur le marché gastro-intestinal aux Etats-Unis et dans des zones géographiques ciblées en dehors des Etats-Unis", a précisé Robert L. Gershon.