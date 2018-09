MAUNA KEA TECHNOLOGIES : résultats positifs d'un essai clinique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mauna Kea Technologies a annoncé la parution d'une nouvelle publication dans le domaine de l'endoscopie digestive, portant sur les résultats positifs de l'utilisation de sa plateforme d’endomicroscopie confocale laser Cellvizio dans le dépistage et la surveillance de l'œsophage de Barrett.L'article, intitulé "Real-time diagnosis of Barrett's œsophagus: a prospective, multicenter study comparing confocal laser endomicroscopy with conventional histology for the identification of intestinal metaplasia in new users," souligne une bien meilleure sensibilité de l'endomicroscopie confocale par minisonde pour la détection de l'œsophage de Barrett que le protocole de Seattle, aujourd'hui considéré comme le protocole standard.