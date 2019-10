MAUNA KEA TECHNOLOGIES : résultats positifs dans le management des lésions kystiques du pancréas

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mauna Kea Technologies annonce trois publications sur deux grandes études prospectives, qui démontrent comment Cellvizio (endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille) a un impact positif sur le diagnostic et la prise en charge des lésions kystiques pancréatiques. Actuellement, le diagnostic des kystes du pancréas repose sur l’analyse de l'antigène carcino-embryonnaire du liquide intra-kystique et/ou la cytologie, qui peuvent être subjectifs ou difficiles à interpréter avec plus de 50% des kystes sans confirmation cytologique après une aspiration à l'aiguille fine.Selon Mauna Kea Technologies, ces publications récentes démontrent le très haut rendement diagnostique de l'endomicroscopie confocale par aiguille (84% à 91%), tout en validant la précision de la différenciation entre les kystes pancréatiques mucineux et non-mucineux (97% dans les deux études)." Ces performances diagnostiques élevées ont eu un impact sur 28% des décisions thérapeutiques des patients ayant un kyste pancréatique, permettant d'interrompre la surveillance chez 35% des patients ayant de kystes bénins et inversant le choix entre surveillance et chirurgie dans 15% des lésions précancéreuses, évitant ainsi une chirurgie inutile aux patients " a précisé la MedTech.