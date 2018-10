Mauna Kea Technologies : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mauna Kea Technologies a annoncé l’évolution de sa gouvernance pour soutenir sa nouvelle phase de croissance. Le conseil d'administration de la medtech a nommé à l'unanimité Robert L. Gershon au poste de directeur général (Chief Executive Officer), à partir du 22 octobre 2018.Dirigeant chevronné avec plus de 30 ans d'expérience de stratégies marketing et commerciales pour des sociétés de technologies médicales à la pointe de leurs domaines, Rob était récemment directeur général de Bovie Medical, où il a supervisé le repositionnement réussi du portefeuille de produits et des opérations commerciales de la société.Dans le cadre de cette transition, Sacha Loiseau deviendra Président du conseil d'administration, et pourra continuer à apporter son expertise, ses connaissances et son expérience dans un rôle élargi.Par ailleurs, le conseil d'administration a nommé Christophe Lamboeuf en qualité de directeur général délégué, reflétant ainsi sa contribution en tant que directeur financier et des opérations.Enfin, Jean-Luc Boulnois a démissionné du conseil d'administration de Mauna Kea Technologies.Tous ces changements ont été décidés lors du conseil d'administration du 10 octobre et prendront effet le 22 octobre.