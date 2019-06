Mauna Kea Technologies : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mauna Kea Technologies et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) ont annoncé la signature d’un accord de prêt d’un montant de 22,5 millions d'euros, soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) ou "Plan Juncker". Ce prêt permettra à Mauna Kea Technologies de dynamiser ses activités de développement commercial, de continuer à investir dans ses activités de recherche, de développement et d’innovation ainsi que d’augmenter sa capacité de production, si nécessaire, en fonction de l’évolution de la demande au cours des prochaines années.La première tranche de 11,5 millions d'euros doit être libérée dans les prochaines semaines, tandis que les tranches suivantes de 6 et 5 millions d'euros, le seront ultérieurement sous réserve de l'atteinte de certains jalons, notamment les progrès commerciaux de la Société et ses activités futures de financement en capitaux propres.Cet accord de financement est assorti de sûretés et est complété par un accord relatif à l'émission de bons de souscription d'actions au profit de la BEI pour les deux premières tranches du financement, portant respectivement sur 1 450 000 et 300 000 actions (soit 5,75 % et 1,2 % du capital social actuel).