Mauna Kea Technologies : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Mardi 8 janvier 2019 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-2,97% à 2,29 euros)Gilbert Dupont a dégradé sa recommandation sur Mauna Kea Technologies d'Accumuler à Alléger et abaissé son objectif de cours de 3 à 1,5 euro dans le cadre d'une revue sectorielle prenant en compte un environnement de marché toujours plus difficile pour la Medtech start-up. Le broker retient notamment les éléments suivants : un renforcement à venir des exigences en Europe et aux Etats-Unis, une mise sur le marché plus compliquée et une montée en puissance des ventes globalement décevant pour ses valeurs comme pour les comparables.