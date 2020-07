Mauna Kea Technologies : Descriptif du programme de rachat d'actions

Descriptif du programme de rachat d'actions

Paris et Boston, 1er juillet, 2020 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies - Le présent document vise à décrire les objectifs et modalités du programme de rachat de ses propres actions par Mauna Kea Technologies SA (« Mauna Kea » ou la « Société »). Il a été établi en application des dispositions du Règlement européen n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et du règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016 et des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »).

Le présent document est mis à la disposition des actionnaires sur le site Internet de Mauna Kea (https://www.maunakeatech.com) et porté à la connaissance du public selon les modalités fixées à l'article 221-3 du règlement général de l'AMF.