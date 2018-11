Mauna Kea Technologies : La valeur PEA-PME de la semaine - MAUNA KEA TECHNOLOGIES chute malgré un nouveau financement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mauna Kea Technologies plonge de plus de 11% à 2,2 euros, soit son cours le plus bas depuis début septembre. L'information communiquée hier soir par la medtech est pourtant positive. Elle signé un avenant à son accord de souscription conclu le 3 février 2017 avec IPF Partners, un fournisseur de solutions alternatives de financement. L'avenant ouvre la possibilité à la société de souscrire à deux nouvelles tranches de 5 millions d'euros chacune.Le 8 février 2017, Mauna Kea Technologies avait annoncé un accord de financement par emprunt avec IPF Partners, comprenant 2 tranches pour un montant total de 7 millions d'euros dont la tranche A avait été exercée pour un montant de 4 millions d'euros en février 2017. La deuxième tranche de 3 millions d'euros n'avait pas été exercée.L'avenant au contrat existant inclut deux tranches supplémentaires de dettes, dont une première tranche de 5 millions d'euros disponible dans les 5 prochains mois et une autre tranche de 5 millions d'euros disponible jusqu'en septembre 2019, les deux tranches étant soumises à des conditions de clôture prédéfinies.Les obligations porteraient intérêt à un taux annuel égal à l'Euribor 3 mois + 8%. La première tranche d'obligations est d'une durée de 5 ans, avec différé du capital sur les 15 premiers mois.La deuxième tranche d'obligations est d'une durée de 4 ans, avec un différé du capital sur les 12 premiers mois.Dans une note publiée ce matin, Gilbert Dupont observe que les deux anciennes tranches avaient un taux d'intérêt légèrement supérieur : Euribor 3 mois +8,5%. Le courtier a confirmé sa recommandation Accumuler et son objectif de cours de 3 euros.Kepler Cheuvreux en revanche, a maintenu sa recommandation Réduire et son objectif de cours de 3,80 euros dans l'attente de signes prouvant que le succès de son nouveau mode distribution de paiement à l'utilisation de sa plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser, Cellvizio.