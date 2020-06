Mauna Kea Technologies :  Oddo BHF initie à l'achat la couverture de Mauna Kea Technologies

Regulatory News:

Mauna Kea Technologies (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui la publication d’une étude d’initiation réalisée par Oddo BHF, l'une des principales sociétés européennes indépendantes de services financiers spécialisée dans la recherche, l'exécution et le conseil.

Oddo BHF suivra dorénavant le titre Mauna Kea Technologies* et valorise l’entreprise à 2,5 euros par action*.

* Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. La fourniture d’un service de production et de diffusion d’analyses financières a été convenue entre Mauna Kea Technologies et Oddo BHF.

***

À propos de ODDO BHF

ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 170 ans. Il est issu d'une entreprise familiale française qui s'est construite sur cinq générations d'agents de change et d'une banque allemande spécialiste du Mittelstand. Avec 2 300 collaborateurs, dont 1 300 en Allemagne et 1 000 en France et en Tunisie, et plus de 100 milliards d’encours clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers, basés sur un fort investissement dans les expertises de marché : banque privée, gestion d'actifs, banque de financement et d'investissement. Le Groupe est doté d’une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 60% par la famille Oddo et à 30% par les équipes. Cette logique de partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme. En 2018, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 591 millions d’euros, et au 31 décembre 2018 le Groupe disposait de 866 millions d’euros de capitaux propres. www.oddo-bhf.com.

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d’éliminer les incertitudes liées aux diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau cellulaire. Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 12 juillet 2019 sous le numéro D.19-0683 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

