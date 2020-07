Mauna Kea Technologies : Présentation Assemblée Générale Mixte 0 20/07/2020 | 11:51 Envoyer par e-mail :

Constatation du quorum

Présentation des comptes annuels

Rapports des commissaires aux comptes

Présentation et vote des résolutions 4 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidentialfi - Do not distribute Présentation des comptes annuels au 31/12/2019 Compte de résultat - Synthèse P&L STATEMENT 2019A Sales 7 431 Gross Margin 5 171 GM% 69,6% Other revenues 1 077 R&D Expenses (614) M&S Expenses (2 479) G&A Expenses (2 584) Total Expenses (5 677) R&D Payroll (2 205) M&S Payroll (6 076) G&A Payroll (3 013) Total Payroll (11 294) EBITDA (10 723) R&D Depreciation (341) M&S Depreciation (423) G&A Depreciation (589) Depreciation (1 353) Share based payment (952) EBIT (13 028) R&D total expenses (3 160) M&S total expenses (8 978) G&A total expenses (6 187) 6 Total expenses (18 325) ©2018 Mauna Kea Technologies 2018A ∆ vs. N-1 (k vs. N-1 (%) q Chiffre d'affaire en hausse de 10% 6 760 671 10% 4 703 468 10% Marge brute stable à 70% 69,6% - q 1 141 (64) (6)% Dépenses opérationnelles (OPEX) en (1 516) 902 (60)% q (2 867) 388 (14)% hausse de 5% qui reflètent les (1 986) (598) 30% investissements réalisés en 2018 pour (6 370) 693 (11)% renforcer le Management. (2 525) 320 (13)% (5 416) (660) 12% q Baisse des dépenses de R&D liée à la (1 828) (1 185) 65% l'immobilisation de certaines dépenses pour (9 770) (1 524) 16% 0,8M€ (10 296) (427) 4% La hausse du CA et de la marge brute q (613) 272 (44)% compense en partie l'augmentation des (814) 391 (48)% dépenses et limite la hausse de la perte (136) (453) 333% EBITDA à 4% (1 564) 211 (13)% (138) (814) 590% La perte nette consolidée en 2019 s'élève à (11 998) (1 030) 9% q (4 655) 15,3M€ contre 12,8M€ en 2018 mais prend en compte les coûts financiers liés au (9 098) (3 952) remboursement de la dette IPF pour 1,7M€ (17 705) Confidentialfi - Do not distribute Bilan synthétique ASSETS 12/31/2019 12/31/2018 Non-current Assets Intangible assets 2 343 1 838 Property, plant and equipment 1 696 1 985 Right of use 1 630 n/a Non-current financial assets 173 133 Total of non-current assets 5 842 3 956 Current assets Inventories & Work in progress 2 592 2 456 Trade receivables 2 444 1 643 Other current assets 2 701 3 019 Current financial assets 59 64 Cash and cash equivalents 9 982 8 623 Total of current assets 17 778 15 806 TOTAL OF ASSETS 23 621 19 762 L'augmentation du poste client reflète les fortes ventes sur la Chine au troisième et 4 ème trimestre.

trimestre. La trésorerie disponible s'élève à 10M€ EQUITY AND LIABILITIES 12/31/2019 12/31/2018 Equity Issued capital 1 223 1 008 Share premium 98 257 91 753 Reserves (84 130) (72 072) Foreign currency translation on 176 74 Profit / (Loss) (15 272) (12 785) Total of equity 253 7 979 Non-current Liabilities Long-term loans 15 499 6 457 Non-current provisions 299 422 Total of non-current liabilities 15 799 6 879 Short-term loans and borrowings 474 600 Trade payables 2 275 2 087 Other current liabilities 4 821 2 216 Total of current liabilities 7 570 4 904 TOTAL OF EQUITY AND LIABILITIES 23 621 19 762 La dette contractée auprès de IPF au bilan au 31/12 a été totalement remboursée au 30 juin 2019, suite à la signature d'un accord de prêt avec la BEI.

L'augmentation des dettes à long terme reflètent la première tranche de la BEI pour 11,5M€. 7 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Synthèse des flux de trésorerie (in K€) 2019 2018 Cash from operations (12 105) (10 874) in working capital 1 834 (26) Operating cash flows (10 271) (10 900) Capex (incl. Loans and grants) (1 416) (1 246) Free cash Flows (11 687) (12 146) Capital increase 6 792 3 815 New debt issuance 11 500 Debt repayment (4 264) Net financial interest paid (1 733) (357) Other (Tax credit Pre payment…) 742 (61) Cash flow from financing activies 13 037 3 397 Net FX differences 10 16 Net cash flows 1 359 (8 734) Cash BoP 8 623 0 Cash EoP 9 982 -8 892 Au 31 décembre 2019, la Société disposait d'une trésorerie de 10 millions d'euros contre respectivement 8,6 millions d'euros au 31 décembre 2018.

Présentation et vote des résolutions 10 ©2018 Mauna Kea Technologies Confidential - Do not distribute Présentation des résolutions Assemblée générale ordinaire Première résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d'administration et des rapports des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. 12 ©2018 Mauna Kea Technologies Confidential - Do not distribute Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur la gestion du groupe pendant l'exercice clos le 31 décembre 2019 et sur les comptes consolidés dudit exercice, ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur lesdits comptes, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 13 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Troisième résolution Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 L'assembleégené rale,́ statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembleeś gené raleś ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d'administration, constatant que les pertes de l'exercice clos le 31 decembré 2019 s'elévent̀ àla somme de (15.534.771) euros, decidé d'affecter lesdites pertes au compte « Report ànouveau » debiteuŕ . Il est rappele,́conformement́ aux dispositions legales,́ qu'aucun dividende n'a eté́mis en distribution au titre des trois exercices precédentś . 14 ©2018 Mauna Kea Technologies Confidentialfi - Do not distribute Quatrième résolution Examen des conventions visées aux articles C. 225-38 et suivants du code de commerce L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et par l'article L. 225-38 du code de commerce, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, constate qu'aucune convention visée aux articles L. 225-38 du code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé. 15 ©2018 Mauna Kea Technologies Confidentialfi - Do not distribute Cinquième résolution Renouvellement du mandat de Monsieur Alexandre Loiseau en qualitéde membre du conseil d'administration L'assembleégené rale,́ statuant aux conditions de quorum et de majoritérequises pour les assembleeś ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Alexandre Loiseau vient àexpiration àl'issue de la presenté assemblee,́ decidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Alexandre Loiseau pour une dureéde : deux annees, ́ venant a ̀ expiration a ̀ l'issue de l'assemblee ́ gene ́ rale ́ ordinaire annuelle des actionnaires appelee ́ a ̀ statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre ́ 2021, sous reserve ́

de l'adoption de la trente-quatrieme ̀ resolution ́ a ̀ caractere ̀ extraordinaire de la presente ́ assemblee, ́ ou

venant a expiration a l'issue de l'assemblee gene rale ordinaire annuelle des actionnaires appelee a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre 2021, sous reserve de l'adoption de la trente-quatrieme resolution a caractere extraordinaire de la presente assemblee, ou trois annees, ́ venant a ̀ expiration a ̀ l'issue de l'assemblee ́ gene ́ rale ́ ordinaire annuelle des actionnaires appelee ́ a ̀ statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre ́ 2022, a ̀ defaut ́ d'approbation de la trente-quatrieme ̀ resolution ́ . Monsieur Alexandre Loiseau a d'ores et dejá̀acceptéle renouvellement de son mandat. 16 ©2018 Mauna Kea Technologies Confidentialfi - Do not distribute Sixième résolution Renouvellement du mandat de Monsieur Christopher McFadden en qualitéde membre du conseil d'administration L'assembleégené rale,́ statuant aux conditions de quorum et de majoritérequises pour les assembleeś ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Christopher McFadden vient àexpiration àl'issue de la presenté assemblee,́ decidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Christopher McFadden pour une dureéde: deux annees, ́ venant a ̀ expiration a ̀ l'issue de l'assemblee ́ gene ́ rale ́ ordinaire annuelle des actionnaires appelee ́ a ̀ statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre ́ 2021, sous reserve ́ de l'adoption de la trente-quatrieme ̀ resolution ́ a ̀ caractere ̀ extraordinaire de la presente ́ assemblee, ́ ou trois annees, ́ venant a ̀ expiration a ̀ l'issue de l'assemblee ́ gene ́ rale ́ ordinaire annuelle des actionnaires appelee ́ a ̀ statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre ́ 2022, a ̀ defaut ́ d'approbation de la trente-quatrieme ̀ resolution ́ . Monsieur17 Christopher McFadden a d'ores et dejá̀acceptéle renouvellement de son mandat. ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Septième résolution Renouvellement du mandat de Monsieur Joseph de Vivo en qualitéde membre du conseil d'administration L'assembleégené rale,́ statuant aux conditions de quorum et de majoritérequises pour les assembleeś ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Joseph de Vivo vient àexpiration àl'issue de la presenté assemblee,́ decidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Joseph de Vivo pour une dureéde: deux annees, ́ venant a ̀ expiration a ̀ l'issue de l'assemblee ́ gene ́ rale ́ ordinaire annuelle des actionnaires appelee ́ a ̀ statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre ́ 2021, sous reserve ́ de l'adoption de la trente-quatrieme ̀ resolution ́ a ̀ caractere ̀ extraordinaire de la presente ́ assemblee, ́ ou trois annees, ́ venant a ̀ expiration a ̀ l'issue de l'assemblee ́ gene ́ rale ́ ordinaire annuelle des actionnaires appelee ́ a ̀ statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre ́ 2022, a ̀ defaut ́ d'approbation de la trente-quatrieme ̀ resolution ́ . Monsieur18 Joseph de Vivo a d'ores et dejá̀acceptéle renouvellement de son mandat. ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Huitième résolution Renouvellement du mandat de Madame Jennifer F. Tseng en qualité de membre du conseil d'administration L'assembleégené rale,́ statuant aux conditions de quorum et de majoritérequises pour les assembleeś ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Jennifer F. Tseng vient àexpiration àl'issue de la presenté assemblee,́ decidé de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Jennifer F. Tseng pour une dureéde: deux annees, ́ venant a ̀ expiration a ̀ l'issue de l'assemblee ́ gene ́ rale ́ ordinaire annuelle des actionnaires appelee ́ a ̀ statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre ́ 2021, sous reserve ́ de l'adoption de la trente-quatrieme ̀ resolution ́ a ̀ caractere ̀ extraordinaire de la presente ́ assemblee, ́ ou trois annees, ́ venant a ̀ expiration a ̀ l'issue de l'assemblee ́ gene ́ rale ́ ordinaire annuelle des actionnaires appelee ́ a ̀ statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre ́ 2022, a ̀ defaut ́ d'approbation de la trente-quatrieme ̀ resolution ́ . Madame19 Jennifer F. Tseng a d'ores et dejá̀acceptéle renouvellement de son mandat. ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Neuvième résolution Renouvellement du mandat de Madame Molly O'Neill en qualitéde membre du conseil d'administration L'assembleégené rale,́ statuant aux conditions de quorum et de majoritérequises pour les assembleeś ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, constatant que le mandat d'administrateur de Madame Molly O'Neill vient àexpiration àl'issue de la presenté assemblee,́ decidé de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Molly O'Neill pour une dureéde: deux annees, ́ venant a ̀ expiration a ̀ l'issue de l'assemblee ́ gene ́ rale ́ ordinaire annuelle des actionnaires appelee ́ a ̀ statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre ́ 2021, sous reserve ́ de l'adoption de la trente-quatrieme ̀ resolution ́ a ̀ caractere ̀ extraordinaire de la presente ́ assemblee, ́ ou trois annees, ́ venant a ̀ expiration a ̀ l'issue de l'assemblee ́ gene ́ rale ́ ordinaire annuelle des actionnaires appelee ́ a ̀ statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre ́ 2022, a ̀ defaut ́ d'approbation de la trente-quatrieme ̀ resolution ́ . Madame20 Molly O'Neill a d'ores et dejá̀acceptéle renouvellement de son mandat. ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Dixième résolution Renouvellement du mandat de Monsieur Robert Gershon en qualité de membre du conseil d'administration L'assembleégené rale,́ statuant aux conditions de quorum et de majoritérequises pour les assembleeś ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Robert Gershon vient àexpiration àl'issue de la presenté assemblee,́ decidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Robert Gershon pour une dureéde: deux annees, ́ venant a ̀ expiration a ̀ l'issue de l'assemblee ́ gene ́ rale ́ ordinaire annuelle des actionnaires appelee ́ a ̀ statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre ́ 2021, sous reserve ́ de l'adoption de la trente-quatrieme ̀ resolution ́ a ̀ caractere ̀ extraordinaire de la presente ́ assemblee, ́ ou trois annees, ́ venant a ̀ expiration a ̀ l'issue de l'assemblee ́ gene ́ rale ́ ordinaire annuelle des actionnaires appelee ́ a ̀ statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre ́ 2022, a ̀ defaut ́ d'approbation de la trente-quatrieme ̀ resolution ́ . Monsieur21 Robert Gershon a d'ores et dejá̀acceptéle renouvellement de son mandat. ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Onzième résolution Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration L'assembleégené rale,́ statuant aux conditions de quorum et de majoritérequises pour les assembleeś ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, decidé de nommer Madame Claire Biot en qualitéde membre du conseil d'administration pour une dureéde : deux annees, ́ venant a ̀ expiration a ̀ l'issue de l'assemblee ́ gene ́ rale ́ ordinaire annuelle des actionnaires appelee ́ a ̀ statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre ́ 2021, sous reserve ́ de l'adoption de la trente-quatriemè resolutioń àcaracterè extraordinaire de la presenté assemblee,́ ou trois annees, ́ venant a ̀ expiration a ̀ l'issue de l'assemblee ́ gene ́ rale ́ ordinaire annuelle des actionnaires appelee ́ a ̀ statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre ́ 2022, a ̀ defaut ́ d'approbation de la trente-quatrieme ̀ resolution ́ . Madame Claire Biot a d'ores et dejá̀acceptéce mandat d'administrateur. 22 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Douzième résolution Approbation des informations relatives àla remuné ratioń de l'exercice 2019 des mandataires sociaux mentionneeś au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce L'assembleégené rale,́ statuant aux conditions de quorum et de majoritérequises pour les assembleeś gené raleś ordinaires, en application du II de l'article L. 225-100 du Code de commerce, apres̀avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise etablí en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce dont le contenu est inclus dans le rapport de gestion, approuve les informations mentionnees ́ au I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce qui sont comprises dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, tel que presente ́ ́ dans le rapport de gestion. 23 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Treisième résolution Approbation des elémentś de remuné ratioń verseśou attribueś au titre de l'exercice 2019 au president́ du conseil d'administration, Monsieur Alexandre Loiseau L'assembleégené rale,́ statuant aux conditions de quorum et de majoritérequises pour les assembleeś gené raleś ordinaires, en application du III de l'article L. 225-100 du Code de commerce, approuve les elémentś fixes, variables et exceptionnels composant la remuné ratioń totale et les avantages de toute nature verseśau cours de l'exercice ecoulé ́ou attribueśàMonsieur Alexandre Loiseau au titre de l'exercice 2019, tel que presenté śdans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise de la Societé́viséàl'article L. 225-37 du Code de commerce, dont le contenu est inclus dans le rapport de gestion, àla section 6 « Remuné ratioń des mandataires sociaux ». 24 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Quatorzième résolution Approbation des elémentś de remuné ratioń verseśou attribueś au titre de l'exercice 2019 au directeur général, Monsieur Robert Gershon L'assembleégené rale,́ statuant aux conditions de quorum et de majoritérequises pour les assembleeś gené raleś ordinaires, en application du III de l'article L. 225-100 du Code de commerce, approuve les elémentś fixes, variables et exceptionnels composant la remuné ratioń totale et les avantages de toute nature verseśau cours de l'exercice ecoulé ́ou attribueśàMonsieur Robert Gershon au titre de l'exercice 2019, tel que presenté śdans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise de la Societé́viséàl'article L. 225-37 du Code de commerce, dont le contenu est inclus dans le rapport de gestion, àla section 6 « Remuné ratioń des mandataires sociaux ». 25 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Quinzième résolution Approbation des elémentś de remuné ratioń verseśou attribueś au titre de l'exercice 2019 au directeur général délégué, Monsieur Christophe Lamboeuf L'assembleégené rale,́ statuant aux conditions de quorum et de majoritérequises pour les assembleeś gené raleś ordinaires, en application du III de l'article L. 225-100 du Code de commerce, approuve les elémentś fixes, variables et exceptionnels composant la remuné ratioń totale et les avantages de toute nature verseśau cours de l'exercice ecoulé ́ou attribueśàMonsieur Christophe Lamboeuf au titre de l'exercice 2019, tel que presenté śdans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise de la Societé́viséàl'article L. 225-37 du Code de commerce, dont le contenu est inclus dans le rapport de gestion, àla section 6 « Remuné ratioń des mandataires sociaux ». 26 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Seizième résolution Approbation de la politique de remuné ratioń des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020 L'assembleégené rale,́ statuant aux conditions de quorum et de majoritédes assembleeś gené raleś ordinaires, en application du II de l'article L. 225-37-2 du Code de commerce, apres̀avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, etablí en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, approuve la politique de remuné ratioń des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020, telle que presenté édans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise de la Societé,́dont le contenu est inclus dans le rapport de gestion, àla section 6 « Remuné ratioń des mandataires sociaux ». 27 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Dix-septième résolution Fixation du montant de la rémunération annuelle globale à allouer aux membres du conseil d'administration L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, conformément à l'article L. 225-45 du Code de commerce, décide de fixer à 285.000 € le montant global annuel visé à l'article L. 225-45 du Code de commerce à allouer aux membres du conseil d'administration en rémunération de leur activité au titre de l'exercice ouvert depuis le 1er janvier 2020, ainsi que pour chaque exercice ultérieur, et ce jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, étant précisé que le conseil d'administration déterminera la répartition de ce montant entre ses membres conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. 28 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Dix-huitième résolution Autorisation àdonner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions L'assembleégené rale,́ statuant aux conditions de quorum et de majoritérequises pour les assembleeś gené raleś ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, autorise le conseil d'administration, avec facultéde subdelégatioń dans les conditions prevueś par la loi, pour une dureéde dix-huit (18) mois àcompter de ce jour, àacquerir,́ dans les conditions prevueś aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, des actions de la Societé,́ 10% du nombre total d'actions Prix unitaire maximum 5 euros Plafond global de 4.000.000 euros 29 ©2018 Mauna Kea Technologies Confidentialfi - Do not distribute Présentation des résolutions Assemblée générale extraordinaire Dix-neuvième résolution Autorisation àdonner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions Durée 18 mois Limite maximum de 10% du capital social 31 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Vingtième résolution Delégatioń de competencé àconsentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par emissioń d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilieres,̀ avec maintien du droit preférentieĺ de souscription 50% du capital social Durée 26 mois 32 ©2018 Mauna Kea Technologies Confidentialfi - Do not distribute Vingt et unième résolution Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et offre au public (à l'exclusion d'une offre adressée exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier) 50% du capital social Décote Maximale 10% Durée 26 mois 33 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Vingt deuxième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre adressée exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier 20% du capital social Décote Maximale 10% Durée 26 mois 34 ©2018 Mauna Kea Technologies Confidentialfi - Do not distribute Vingt troisième résolution Autorisation à consentir au conseil d'administration, en cas d'émission d'actions ou de toute valeur mobilière donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d'émission dans la limite de 10% du capital social Décote Maximale 15% Durée 26 mois 35 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidentialfi - Do not distribute Vingt quatirème résolution Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance (de la Société ou d'une société du groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées 50% du capital social Décote Maximale 20% Durée 18 mois 36 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidentialfi - Do not distribute Vingt-cinquième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription en vertu des vingtième, vingt-et- unième, vingt-deuxième et vingt-quatrième résolutions Maximum 15% de l'émission initiale Durée 26 mois 37 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidentialfi - Do not distribute Vingt-sixième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique comportant une composante d'échange initiée par la Société 50% du capital social Durée 26 mois 38 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidentialfi - Do not distribute Vingt-septième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social, dans les limites de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d'une offre publique d'échange 50% du capital social Durée 26 mois 39 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Vingt-huitième résolution Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations et autorisations objet des résolutions 20, 21, 22, 24, 25, 26 et 27 ci-dessus et de la résolution 33 ci-après Cumul égal à 50% maximum du capital social 40 ©2018 Mauna Kea Technologies Confidentialfi - Do not distribute Vingt-neuvième résolution Délégation de compétence consentie au conseil d'administration d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres Durée 26 mois Maximum 26 000€ d'augmentation de capital social. 41 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidential - Do not distribute Trentième résolution Autorisation à donner au conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité et le cas échéant de conservation Durée 38 mois Maximum d'actions gratuites attribuées 500 000. 42 ©2018 Mauna Kea Technologies Confidentialfi - Do not distribute Trente-et-unième résolution Autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription Durée 38 mois Maximum d'actions d'options attribuées 500 000. Décote maximale 5% à l'acquisition 43 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidentialfi - Do not distribute Trente-deuxième résolution Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration l'effet d'émettre et attribuer des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des

actionnaires au profit (i) de membres et censeurs du conseil d'administration de la Société en fonction à la date d'attribution des bons n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales ou (ii) de personnes liées par un contrat de services ou de consultant à la Société ou à l'une de ses filiales ou de membres de tout comité que le conseil d'administration a mis ou viendrait à mettre en place n'ayant pas la qualité de salariés ou dirigeants de la Société ou de l'une de ses filiales Durée 18 mois Maximum de bons de souscription à attribuer 400 000. 44 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidentialfi - Do not distribute Trente-troisième résolution Délégation àconsentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne groupe Durée 18 mois 45 ©2018 Mauna Kea Technologiesi Confidentialfi - Do not distribute Trente-quatrième résolution Modification de l'article 11 des statuts de la Société afin de réduire la durée du mandat d'administrateur à deux années L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, décide : de porter de trois années à deux années , la durée du mandat des administrateurs et de prévoir, par exception, la faculté de les nommer ou renouveler pour une durée de trois ou une année(s) afin de permettre la mise en place d'un échelonnement de la durée des mandats des membres du conseil d'administration à l'occasion de la présente assemblée,

, la durée du mandat des administrateurs et de prévoir, par exception, la faculté de les nommer ou renouveler pour une durée de trois ou une année(s) afin de permettre la mise en place d'un échelonnement de la durée des mandats des membres du conseil d'administration à l'occasion de la présente assemblée, de modifier en conséquence et comme suit l'alinéa 3 du paragraphe 11.1 de l'article 11 des statuts, le reste de l'article demeurant inchangé :

« La durée des fonctions des administrateurs est de deux années. Le mandat d'un administrateur prend fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur .

La durée des fonctions des administrateurs est de deux années. Le mandat d'un administrateur prend fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur Par exception et afin de permettre exclusivement la mise en œuvre ou le maintien de l'échelonnement des mandats des administrateurs, l'assemblée générale ordinaire pourra nommer un ou plusieurs administrateurs pour une durée d'une (1) année ou de trois (3) années. ».

