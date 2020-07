Mauna Kea Technologies : annonce un nouveau renforcement de sa situation financière en obtenant un prêt non dilutif garanti par l'État français (PGE) à hauteur de 4 millions d'euros

MAUNA KEA TECHNOLOGIES ANNONCE UN NOUVEAU RENFORCEMENT DE SA SITUATION FINANCIÈRE EN OBTENANT UN PRÊT NON DILUTIF GARANTI PAR L'ÉTAT FRANÇAIS (PGE) A HAUTEUR DE 4 MILLIONS D'EUROS

Paris et Boston, 17 juillet, 2020 - 8h00 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du

Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille

(p/nCLE), a annoncé qu'elle avait reçu l'approbation de BNP Paribas et de Bpifrance pour un montant total de 4 millions d'euros de financement non dilutif sous forme de Prêt Garanti par l'Etat français (PGE). BNP Paribas et Bpifrance octroieront chacun un prêt de 2 millions d'euros à des taux d'intérêt fixes de 0,25% et 1,75% par an, respectivement. 90% des prêts bancaires seront garantis par l'État français dans le cadre du régime des PGE (arrêtés ministériels des 23 mars et 17 avril 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et aux sociétés financières, en application de l'article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020). Chaque prêt a une durée initiale de 1 an. A la fin de la première année, le remboursement du principal dû peut être différé à nouveau, au choix de la Société, pour une durée maximale de 5 ans.

"Nous sommes heureux d'annoncer l'obtention de prêts via BNP Paribas et Bpifrance pour un montant total de 4 millions d'euros dans le cadre du programme de prêt garanti par l'État", a déclaré Robert L. Gershon, Directeur général de Mauna Kea Technologies. "Cette injection de capital non dilutive, combinée au tirage de la deuxième tranche de 6 millions d'euros de notre accord de financement avec la Banque européenne d'investissement annoncée début juillet, renforce encore notre situation financière et soutiendra la réalisation de nos initiatives stratégiques de croissance".

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d'éliminer les incertitudes liées aux diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau cellulaire. Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine. Pour plus d'informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr

