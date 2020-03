Mauna Kea Technologies : fait le point sur ses activités

Regulatory News:

Mauna Kea Technologies (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) (Euronext : MKEA) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), fait aujourd’hui le point sur ses activités.

En raison de la crise mondiale causée par le COVID-19, la société reporte la date de publication de ses résultats annuels de l'exercice 2019 au mardi 28 avril 2020, après la fermeture des marchés à 17h45 CET (heure de Paris). Dans le cadre de cette publication, la société a également l'intention de communiquer sur le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020. L'équipe de Direction de Mauna Kea Technologies tiendra une conférence téléphonique en anglais mardi 28 avril 2020 à 18h00 (heure de Paris), pour commenter les résultats annuels de l'année 2019, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 et répondra aux questions des investisseurs et des analystes.

« L'opportunité de croissance à long terme pour Mauna Kea reste convaincante » déclare Robert L. Gershon, Directeur Général de Mauna Kea Technologies. « Toutefois, nos perspectives à court terme ont été remises en question par la crise mondiale provoquée par le COVID-19, au cours du premier trimestre 2020. Nous prenons actuellement les précautions recommandées par les agences gouvernementales nationales et locales pour protéger la santé et la sécurité de nos employés et de leurs familles, de nos clients et des patients. Pour garantir la santé et la sécurité de nos employés, nous avons mis en place une politique de télétravail permettant une certaine souplesse compte tenu des restrictions régionales en matière de déplacements, des ordonnances locales et autres programmes de confinement. Dans l'ensemble de nos activités dans le monde, nos équipes sont parfaitement préparées à respecter virtuellement tous les engagements liés à l'entreprise et adoptent des moyens nouveaux et créatifs pour continuer à engager et à soutenir nos clients afin de contribuer à l'obtention de résultats cliniques solides. Nous avons constaté un ralentissement de l'évolution des procédures en raison du nombre croissant d'autorités sanitaires qui recommandent ou appliquent des reports de procédures. L'adoption du système a également été influencée par le ralentissement général des achats de biens d'équipement, le système de santé concentrant toutes les ressources disponibles au traitement des patients infectés. Nous nous attendons à ce que ces tendances aient un impact plus important sur nos résultats financiers du deuxième trimestre. Compte tenu de l'évolution rapide de la dynamique de nos principaux marchés commerciaux dans le monde, nous ne sommes pas en mesure de prévoir quand les tendances en matière de procédures et d'adoption de systèmes s'amélioreront. Nous faisons face à des changements sans précédent dans notre marché cible et nous nous efforçons de faire en sorte que l'organisation soit bien positionnée pour stimuler la croissance après COVID-19, lorsque la charge de travail et la demande de nouveaux systèmes reprendront normalement aux États-Unis, dans les régions Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient, Afrique et dans le reste du monde. En attendant, les équipes de Mauna Kea Technologies qui soutiennent Cellvizio® sont disponibles pour fournir un soutien aux cas cliniques et assurer un flux de travail ininterrompu, en personne ou à distance. »

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d’éliminer les incertitudes liées aux diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau cellulaire. Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d’applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l’Europe, le Japon, la Chine. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 12 juillet 2019 sous le numéro D.19-19-0683 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

