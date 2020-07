Mauna Kea Technologies : procède au tirage de la deuxième tranche du prêt de l'accord de financement conclu avec la Banque Européenne d'Investissement

La BEI est un partenaire financier important pour Mauna Kea depuis juin 2019 et son soutien traduit sa conviction que l'accent mis par Mauna Kea sur l'innovation et le développement de dispositifs médicaux uniques pour améliorer le soin aux patients est aligné sur les objectifs clés de l'EFSI, également appelé auparavant "Plan Juncker". Le tirage de la deuxième tranche de 6 millions d'euros améliore notre visibilité financière et soutiendra l'exécution de nos initiatives stratégiques de croissance ».

L'émission des BSA ne constituant pas une offre au public de titres financiers, elle ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF. Les actions émises sur exercice des BSA seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les BSA seront émis au plus tard le 8 juillet 2020 sur le fondement de la vingt-quatrième résolution adoptée par l'Assemblée Générale Mixte du 2 juillet 2020. Le prix d'exercice des BSA sera égal à la moyenne pondérée des volumes des trois dernières séances de bourse précédant leur émission, diminuée d'une décote de 5 %. Les BSA pourront être exercés à compter de leur émission et jusqu'au 3 juillet 2039.

L'accord de prêt original a été signé en juin 2019 et comprenait une première tranche de 11,5 millions d'euros. L'accord prévoit également la possibilité d'accéder à une troisième tranche de 5 millions d'euros à une date ultérieure, sous réserve de la réalisation de certaines conditions. Cette deuxième tranche qui sera versée le 8 juillet 2020 portera un intérêt annuel de 3 % et un intérêt capitalisé de 4 % payable en 5 ans avec le principal. La deuxième tranche sera accompagnée de l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) au profit de la BEI ouvrant droit, en cas d'exercice, à la souscription d'un maximum de 500 000 actions de la Société (soit 1,6 % du capital social sur une base non diluée).

Paris et Boston, 06 juillet, 2020 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce qu'elle a procédé au tirage de la deuxième tranche de 6 millions d'euros au titre de l'accord de financement de 22,5 millions d'euros conclu le 20 juin 2019 avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

À propos de Banque Européenne d'Investissement (BEI)

Créée par le Traité de Rome et fondée en 1958, la BEI est la banque de l'Union européenne, formant avec le Fonds européen d'investissement (FEI) - filiale dédiée au soutien des PME - le Groupe BEI.

Le Groupe BEI est un acteur clef de la relance par l'investissement en Europe et en France, en particulier. Depuis 2012, grâce à la solidité de ses compétences et à l'attrait financier de sa notation AAA, le Groupe BEI a renforcé son activité en France pour atteindre 8,6 milliards d'euros d'investissements en 2017 au service des entreprises et de l'innovation, mais aussi en finançant des projets dans des secteurs stratégiques comme l'action en faveur du climat, l'énergie, la santé, le logement, l'éducation des jeunes et les infrastructures de formation. Le Groupe BEI est l'opérateur du Plan d'investissement pour l'Europe, plus communément nommé Plan Juncker.

À propos du Plan d'investissement pour l'Europe

Le Plan d'investissement pour l'Europe, également nommé « Plan Juncker », vise principalement à lever les obstacles à l'investissement, à accroître la visibilité́des projets d'investissement tout en leur apportant une assistance technique et

faire une utilisation plus intelligente des ressources financières, nouvelles ou existantes. En juin 2019, le Plan d'investissement a déjà permis de mobiliser plus de 408 milliards d'euros d'investissement dans toute l'Europe, dont 69 milliards d'euros en France. 952.000 PME en Europe en ont déjà bénéficié.

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d'éliminer les incertitudes liées aux diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau cellulaire. Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine. Pour plus d'informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document d'enregistrement universel de Mauna Kea Technologies enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 17 décembre 2019 sous le numéro D.19-1013 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu'à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

