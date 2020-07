Mauna Kea Technologies : tire une deuxième tranche du prêt de la BEI

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mauna Kea Technologies, inventeur du Cellvizio, a annoncé avoir procédé au tirage de la deuxième tranche de 6 millions d'euros au titre de l’accord de financement de 22,5 millions d’euros conclu le 20 juin 2019 avec la Banque européenne d’investissement (BEI). L'accord de prêt original a été signé en juin 2019 et comprenait une première tranche de 11,5 millions d'euros. L'accord prévoit également la possibilité d'accéder à une troisième tranche de 5 millions d'euros à une date ultérieure, sous réserve de la réalisation de certaines conditions.Cette deuxième tranche qui sera versée le 8 juillet 2020 portera un intérêt annuel de 3 % et un intérêt capitalisé de 4 % payable en 5 ans avec le principal.La deuxième tranche sera accompagnée de l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) au profit de la BEI ouvrant droit, en cas d'exercice, à la souscription d'un maximum de 500 000 actions de la Société (soit 1,6 % du capital social sur une base non diluée).L'émission des BSA ne constituant pas une offre au public de titres financiers, elle ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF. Les actions émises sur exercice des BSA seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.Les BSA seront émis au plus tard le 8 juillet 2020 et leur prix d'exercice sera égal à la moyenne pondérée des volumes des trois dernières séances de bourse précédant leur émission, diminuée d'une décote de 5 %. Les BSA pourront être exercés à compter de leur émission et jusqu'au 3 juillet 2039." Le tirage de la deuxième tranche de 6 millions d'euros améliore notre visibilité financière et soutiendra l'exécution de nos initiatives stratégiques de croissance " a déclaré Robert L. Gershon, Directeur général de Mauna Kea Technologies.