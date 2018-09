Mauna Kea : creuse ses pertes au 1er semestre

21/09/2018 | 08:09

Mauna Kea Technologies affiche une perte nette de 6,8 millions d'euros pour les six premiers mois de 2018, contre 5,8 millions au premier semestre 2017, et une perte opérationnelle de 6,5 millions après 5,5 millions.



Comme publié précédemment, la société de technologies médicales a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 18% à 2,7 millions d'euros, principalement imputable au premier trimestre, mais avec une accélération de la dynamique au second.



'Dans l'ensemble, la dynamique s'accélère et nous commençons à bénéficier de la réorientation stratégique que nous avons initiée en 2017 et sommes déterminés à dynamiser la croissance future', commente le fondateur et directeur général Sacha Loiseau.



